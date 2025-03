50 por 1: Alvaro Garnero apresenta a natureza intocada do Arquipélago de Galápagos

Uma natureza praticamente intocada com espécies animais que não se incomodam com a presença dos seres humanos. Tem leão-marinho, iguana, pássaros exóticos e tartarugas gigantes. Alvaro Garnero foi até o Arquipélago de Galápagos, no Equador. É o local perfeito para atrair quem gosta de aventura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!