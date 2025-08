50 por 1: Alvaro Garnero descobre fazenda dedicada à produção de vinho no Chile

Alvaro Garnero foi até uma região montanhosa do Chile para descobrir uma fazenda dedicada ao produto de exportação mais importante do país. O vinho chileno é celebrado no mundo inteiro. O nosso aventureiro foi descobrir como é o processo de fabricação em uma vinícola superpremiada.



