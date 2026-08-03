50 por 1: Alvaro Garnero desvenda Hiroshima para além do ataque devastador da bomba atômica
Pratos típicos, como o okonomiyaki, atraem turistas pela variedade de ingredientes frescos preparados direto na chapa quente
Alvaro Garnero embarca para mais um episódio do 50 por 1, desta vez na cidade de Hiroshima! O local é um marco histórico mundial desde que se tornou o primeiro alvo de uma bomba atômica, em 6 de agosto de 1945. No Memorial da Paz, os visitantes podem refletir sobre os horrores da guerra.
Entre as estruturas preservadas está a cúpula da bomba atômica, mantida como símbolo do impacto devastador do ataque. No Museu Memorial da Paz, são exibidos objetos reais que contam histórias emocionantes das vítimas.
Além disso, a ilha vizinha de Miyashima oferece um contraste vibrante com suas belezas naturais e culturais. Conhecida por seu grande torii flutuante na maré alta, a ilha possui santuários históricos construídos sobre estacas para criar uma ilusão visual impressionante. A arquitetura dos templos remonta ao século VI e continua sendo admirada por sua engenhosidade.
E a culinária local também é destaque na região. Em Hiroshima, pratos típicos como okonomiyaki atraem turistas pela variedade de ingredientes frescos preparados diretamente na chapa quente. Já em Miyashima, delícias locais incluem ostras frescas ou fritas e biscoitos senbei prensados com frutos do mar.
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