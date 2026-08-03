Convenções deste domingo (2) confirmam seis candidatos aos governos estaduais

Seis candidatos aos governos estaduais foram confirmados nas convenções realizadas neste domingo (2). As definições ocorreram no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Piauí, na Paraíba e em Pernambuco.



A Federação União-Progressistas oficializou, em Brasília, a candidatura da governadora Celina Leão à reeleição. Gustavo Rocha, do Republicanos, será o candidato a vice na mesma chapa. A candidata defendeu o foco na recuperação das finanças do Distrito Federal e citou programas sociais.



Em Minas Gerais, o governador Mateus Simões, do PSD, também confirmou a candidatura à reeleição. O nome do vice ainda não foi definido, mas virá de um partido aliado, possivelmente o Novo. O candidato se comprometeu com educação, segurança, saúde e corte nas secretarias de governo.



A Federação PSDB-Cidadania lançou Lúcia Santos para concorrer ao governo do Piauí. Ginecologista, ela foi a primeira mulher a presidir a Federação Nacional dos Médicos. Paulo Eudes, do PSDB, será candidato a vice na mesma chapa.



Lúcia Santos se comprometeu com o empreendedorismo, a infraestrutura e os serviços essenciais. Já a convenção do PL formalizou a candidatura de Efraim Filho ao governo da Paraíba. Nayana Pontes será a vice da chapa.



Ao lado do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, Efraim Filho se comprometeu com investimentos e ações na segurança pública. Advogado, ele foi deputado federal por quatro mandatos e se elegeu senador em 2022.



Em Pernambuco, o jornalista, escritor e ativista dos direitos humanos Ivan Moraes foi confirmado como pré-candidato do PSOL ao governo do estado. Alice Gabino, da Rede, será candidata a vice-governadora.



Também em Pernambuco, a governadora Raquel Lyra, do PSD, teve a candidatura à reeleição confirmada. Priscila Krause concorrerá à reeleição como vice-governadora na mesma chapa. A candidata afirmou que escolheu o caminho do ajuste das contas públicas e defendeu que o estado passa por uma transformação.



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