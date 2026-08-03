Convenções deste domingo (2) confirmam seis candidatos aos governos estaduais
Candidaturas foram oficializadas no Distrito Federal, Minas Gerais, Piauí, Paraíba e Pernambuco
Seis candidatos aos governos estaduais foram confirmados nas convenções realizadas neste domingo (2). As definições ocorreram no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Piauí, na Paraíba e em Pernambuco.
A Federação União-Progressistas oficializou, em Brasília, a candidatura da governadora Celina Leão à reeleição. Gustavo Rocha, do Republicanos, será o candidato a vice na mesma chapa. A candidata defendeu o foco na recuperação das finanças do Distrito Federal e citou programas sociais.
Em Minas Gerais, o governador Mateus Simões, do PSD, também confirmou a candidatura à reeleição. O nome do vice ainda não foi definido, mas virá de um partido aliado, possivelmente o Novo. O candidato se comprometeu com educação, segurança, saúde e corte nas secretarias de governo.
A Federação PSDB-Cidadania lançou Lúcia Santos para concorrer ao governo do Piauí. Ginecologista, ela foi a primeira mulher a presidir a Federação Nacional dos Médicos. Paulo Eudes, do PSDB, será candidato a vice na mesma chapa.
Lúcia Santos se comprometeu com o empreendedorismo, a infraestrutura e os serviços essenciais. Já a convenção do PL formalizou a candidatura de Efraim Filho ao governo da Paraíba. Nayana Pontes será a vice da chapa.
Ao lado do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, Efraim Filho se comprometeu com investimentos e ações na segurança pública. Advogado, ele foi deputado federal por quatro mandatos e se elegeu senador em 2022.
Em Pernambuco, o jornalista, escritor e ativista dos direitos humanos Ivan Moraes foi confirmado como pré-candidato do PSOL ao governo do estado. Alice Gabino, da Rede, será candidata a vice-governadora.
Também em Pernambuco, a governadora Raquel Lyra, do PSD, teve a candidatura à reeleição confirmada. Priscila Krause concorrerá à reeleição como vice-governadora na mesma chapa. A candidata afirmou que escolheu o caminho do ajuste das contas públicas e defendeu que o estado passa por uma transformação.
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