Brasileiros deixam de atender ligações por medo de golpes e chamadas abusivas
Reportagem mostra como robocalls, telemarketing e tentativas de golpe mudaram os hábitos de quem usa telefone
As ligações telefônicas passaram dos 20 bilhões por mês no ano passado, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. Metade delas foi feita por robôs programados para discar, consolidando o Brasil como um dos países com a maior quantidade de ligações abusivas.
As chamadas automatizadas servem para checar se as linhas estão ativas e, quando o usuário atende, pode passar a receber novas ligações do mesmo número ou ser incluído em outras campanhas e abordagens. Além do incômodo, as robocalls geram estresse e deixam a sensação de invasão de privacidade.
O Domingo Espetacular mostra que esse cenário mudou os hábitos dos brasileiros. Muita gente deixou de atender ligações de números desconhecidos, passou a bloquear contatos no celular e prefere trocar mensagens em vez de conversar por telefone.
Um mecânico conta que caiu em um golpe depois de atender uma ligação e dizer apenas que retornaria depois. Menos de 20 minutos mais tarde, os estelionatários entraram no cartão de crédito, gastaram R$ 15 mil e enviaram mensagens para parentes e clientes. Uma cliente dele perdeu R$ 700.
O programa também foi atrás de histórias de quem buscou alternativas para enfrentar o problema. Uma aposentada mantém o telefone fixo desde 1994 e recebe de 15 a 20 ligações por dia no celular, mas apenas quatro ou cinco por mês no aparelho antigo.
Já uma dona de clínica usa dois celulares para separar clientes de amigos e parentes e afirma que chega a receber cerca de 20 ligações por dia ou até mais. A reportagem ainda foi às ruas para entender por que as ligações perderam espaço para as mensagens no dia a dia dos brasileiros. Veja!
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Mortes súbitas de corredores amadores preocupam com aumento de praticantes
Cardiologistas alertam para sintomas como dor torácica desproporcional ao exercício, falta de ar, palpitações anormais e desmaios, que demandam atenção imediata
Candidatos à Presidência cumprem agenda de convenções e alianças pelo país
Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Flávio Bolsonaro e Augusto Cury participaram de compromissos de campanha neste domingo (2)
Convenções deste domingo (2) confirmam seis candidatos aos governos estaduais
Candidaturas foram oficializadas no Distrito Federal, Minas Gerais, Piauí, Paraíba e Pernambuco
PT oficializa candidatura de Lula à reeleição durante convenção em SP neste domingo (2)
Presidente disputará o cargo pela sétima vez e tenta conquistar o quarto mandato
Trump anuncia retomada das negociações com o Irã para acordo de paz
Conversas começam nesta segunda-feira (3) e devem tratar do Estreito de Ormuz e do programa nuclear iraniano
Falso fotógrafo da ONU tem identidade revelada após enganar jornalistas e mulheres
Doc Investigação foi atrás da pessoa por trás de Eduardo Martins, personagem que dizia fotografar guerras e atuar pela agência de refugiados
Empresário que deu calote milionário é autorizado a viajar para a Croácia; entenda
Sidnei Piva, que cumpre medidas cautelares, poderá ir para país sem tratado de extradição com o Brasil enquanto vítimas ainda aguardam indenizações e salários
Idade Real: Suzy Rêgo e Gilberto Barros tomam susto ao descobrirem idade do corpo
Atriz e apresentador fizeram exames e passaram por avaliações físicas; agora, vão começar três meses de mudanças de hábitos
72 pessoas morrem na tentativa de chegar a nado a Ceuta
Espanha reforçou a segurança, e caso provoca uma crise diplomática na União Europeia
Dois morrem após choque de helicópteros durante combate a incêndios na Grécia
Aeronaves militares bateram durante operação contra as chamas; outras duas pessoas foram resgatadas com vida
Incêndios florestais já destruíram cerca de 600 imóveis em Washington, nos EUA
Mais de cinco mil casas foram abandonadas; o governo decretou estado de emergência
Aconteceu no Mundo: Terremoto de magnitude 7,1 no Japão deixa mortos e destruição
Gatinhos ficaram inquietos segundos antes do tremor; desastre danificou casas, rachou ruas e deixou mais de trinta mortos
Dois feminicídios na mesma família expõem ciclo de violência no Rio Grande do Sul
Em menos de quatro anos, a mãe e a tia de Micheli foram assassinadas por dois irmãos em Alecrim, na fronteira com a Argentina
Aconteceu no Mundo: Ucrânia adapta avião soviético para caçar drones russos
Militares usam antigo avião de treinamento para interceptar equipamentos antes que eles atinjam alvos no solo