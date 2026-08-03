Brasileiros deixam de atender ligações por medo de golpes e chamadas abusivas

As ligações telefônicas passaram dos 20 bilhões por mês no ano passado, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. Metade delas foi feita por robôs programados para discar, consolidando o Brasil como um dos países com a maior quantidade de ligações abusivas.



As chamadas automatizadas servem para checar se as linhas estão ativas e, quando o usuário atende, pode passar a receber novas ligações do mesmo número ou ser incluído em outras campanhas e abordagens. Além do incômodo, as robocalls geram estresse e deixam a sensação de invasão de privacidade.



O Domingo Espetacular mostra que esse cenário mudou os hábitos dos brasileiros. Muita gente deixou de atender ligações de números desconhecidos, passou a bloquear contatos no celular e prefere trocar mensagens em vez de conversar por telefone.



Um mecânico conta que caiu em um golpe depois de atender uma ligação e dizer apenas que retornaria depois. Menos de 20 minutos mais tarde, os estelionatários entraram no cartão de crédito, gastaram R$ 15 mil e enviaram mensagens para parentes e clientes. Uma cliente dele perdeu R$ 700.



O programa também foi atrás de histórias de quem buscou alternativas para enfrentar o problema. Uma aposentada mantém o telefone fixo desde 1994 e recebe de 15 a 20 ligações por dia no celular, mas apenas quatro ou cinco por mês no aparelho antigo.



Já uma dona de clínica usa dois celulares para separar clientes de amigos e parentes e afirma que chega a receber cerca de 20 ligações por dia ou até mais. A reportagem ainda foi às ruas para entender por que as ligações perderam espaço para as mensagens no dia a dia dos brasileiros. Veja!



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