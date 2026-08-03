72 pessoas morrem na tentativa de chegar a nado a Ceuta

Setenta e duas pessoas morreram na tentativa de chegar a nado a Ceuta, território espanhol no norte da África. As buscas por vítimas continuam, e as autoridades não descartam o aumento do número de mortos.



A tragédia aconteceu depois que mais de 60 mil imigrantes tentaram atravessar a fronteira a nado. Ceuta é um território localizado no continente africano, mas controlado pelo país europeu.



A Espanha reforçou a segurança com militares e uma barreira flutuante no Mediterrâneo. A crise migratória em Ceuta levou a Itália a suspender acordos de livre circulação com a Espanha e endurecer o controle nas fronteiras.



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!