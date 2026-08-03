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Domingo Espetacular

72 pessoas morrem na tentativa de chegar a nado a Ceuta

Espanha reforçou a segurança, e caso provoca uma crise diplomática na União Europeia

Domingo Espetacular|Do R7

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Setenta e duas pessoas morreram na tentativa de chegar a nado a Ceuta, território espanhol no norte da África. As buscas por vítimas continuam, e as autoridades não descartam o aumento do número de mortos.

A tragédia aconteceu depois que mais de 60 mil imigrantes tentaram atravessar a fronteira a nado. Ceuta é um território localizado no continente africano, mas controlado pelo país europeu.

A Espanha reforçou a segurança com militares e uma barreira flutuante no Mediterrâneo. A crise migratória em Ceuta levou a Itália a suspender acordos de livre circulação com a Espanha e endurecer o controle nas fronteiras.

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