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Domingo Espetacular

Dois morrem após choque de helicópteros durante combate a incêndios na Grécia

Aeronaves militares bateram durante operação contra as chamas; outras duas pessoas foram resgatadas com vida

Domingo Espetacular|Do R7

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Duas pessoas morreram no choque de dois helicópteros que combatiam incêndios florestais, na Grécia. As aeronaves militares participavam do combate às chamas quando bateram na região costeira de Psáta, a cerca de 40 quilômetros de Atenas.

Duas pessoas morreram, e outras duas foram resgatadas com vida. O acidente aconteceu em meio aos incêndios florestais, que já destruíram mais de 100 casas e dez mil hectares na Grécia, praticamente o tamanho da cidade de Paris.

A situação exigiu o reforço de bombeiros da França e da Romênia. A Grécia não está sozinha. A onda de calor histórica e a seca severa alimentam grandes incêndios também na Espanha e na França.

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