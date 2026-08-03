Dois morrem após choque de helicópteros durante combate a incêndios na Grécia
Aeronaves militares bateram durante operação contra as chamas; outras duas pessoas foram resgatadas com vida
Duas pessoas morreram no choque de dois helicópteros que combatiam incêndios florestais, na Grécia. As aeronaves militares participavam do combate às chamas quando bateram na região costeira de Psáta, a cerca de 40 quilômetros de Atenas.
Duas pessoas morreram, e outras duas foram resgatadas com vida. O acidente aconteceu em meio aos incêndios florestais, que já destruíram mais de 100 casas e dez mil hectares na Grécia, praticamente o tamanho da cidade de Paris.
A situação exigiu o reforço de bombeiros da França e da Romênia. A Grécia não está sozinha. A onda de calor histórica e a seca severa alimentam grandes incêndios também na Espanha e na França.
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