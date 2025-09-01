50 por 1: Alvaro Garnero explora o Parque Nacional Rapa Nui, na Ilha de Páscoa

O povo rapa nui é um verdadeiro símbolo de cultura e ancestralidade. Em mais uma aventura do 50 por 1, Alvaro Garnero explora as belezas do Parque Nacional Rapa Nui, na Ilha de Páscoa.



O primeiro destino é um hotel que tem a arquitetura totalmente inspirada na natureza vulcânica que domina a região. A parte externa lembra bastante as pedras vulcânicas usadas nos moais. Os pilares são feitos com troncos verdadeiros trazidos da Patagônia — como se sustentassem todo o espaço com imponência e beleza. Rodeado por montanhas verdes e com o mar em frente. O telhado do hotel é coberto por grama, solução sustentável que ajuda a reduzir o calor e o uso de energia elétrica.





Nas ruas de Hanga Roa, capital da Ilha de Páscoa, Álvaro encontra diversos artesanatos, uma verdadeira celebração às raízes e tradições dos povos antigos. E os famosos moais, símbolo máximo da ilha, uma arte que passa de geração em geração. Muitos moradores complementam a renda esculpindo versões em miniatura com pedras vulcânicas.





Mas não é só com pedra que os Rapa Nui expressam sua cultura. Tatuagens e pinturas corporais também fazem parte da identidade do povo. Elas contam histórias, desde ritos de passagem, linhagem familiar, até a posição social. Cada traço carrega um significado espiritual e simbólico. Râni, especialista no assunto, explica que a tinta usada é 100% natural. Feita com terra, água e um ingrediente especial: caldo de cana-de-açúcar, que ajuda na fixação no corpo.





No último dia de viagem, os funcionários do hotel - todos descendentes de Rapa Nui - fizeram uma apresentação de dança tradicional para encerrar a visita de Alvaro com chave de ouro. A dança é uma expressão artística forte do povo Rapa Nui e continua viva, pulsante, na Ilha de Páscoa, um lugar fascinante e um mistério vivo da humanidade.

