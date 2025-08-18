50 por 1: Alvaro Garnero explora os segredos e os mistérios da Ilha de Páscoa

Uma ilha pequena de tamanho, mas gigante em história e cercada por muito mistério. No 50 por 1 deste domingo (17), Alvaro Garnero visita a Ilha de Páscoa, também chamada de Rapa Nui, que fica a quase 4 mil quilômetros do Chile, no Oceano Pacífico. Esse isolamento extremo da região fez com que a cultura do povo local se desenvolvesse de forma única, criando um idioma e tradições próprias. Um ponto perdido no mapa que se tornou mais um destino do nosso aventureiro. Acompanhe!



