50 por 1: Alvaro Garnero explora os segredos e os mistérios da Ilha de Páscoa

Alvaro Garnero está na Ilha de Páscoa e percorre o caminho de uma competição que aconteceu séculos atrás e chama "O homem pássaro". É mais uma tradição incrível de um dos lugares mais fascinantes do planeta, situado no ponto mais alto da ilha. É a boca de um vulcão extinto que guarda uma história que parece lenda.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!