Adeus a Preta Gil: Cantora é homenageada em emocionante cerimônia no Rio Filha de Gilberto Gil faleceu após lutar contra um câncer no intestino Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 19h12 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h12 )

Familiares, amigos e fãs se despedem de Preta Gil em cerimônia emocionante no Rio de Janeiro

Familiares, amigos e fãs se reuniram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro para se despedir de Preta Gil, que faleceu após lutar contra um câncer no intestino. A cerimônia foi aberta ao público, atendendo ao desejo da cantora de celebrar sua vida com aqueles que amava.

Durante o evento, figuras próximas como seu filho Francisco e seu pai Gilberto Gil expressaram gratidão e carinho. Preta era conhecida por sua alegria contagiante e pela forte conexão com seus fãs, refletida na presença maciça durante a homenagem.

A cantora também deixou sua marca no Carnaval de Rua carioca com o Bloco da Preta, que atraiu multidões desde sua criação em 2009. Em reconhecimento à sua contribuição cultural, a Prefeitura do Rio renomeou o percurso dos megablocos como Circuito Preta Gil.

O cortejo até o local da cremação percorreu avenidas emblemáticas para a artista, onde ela espalhou alegria através de sua música. Amigos e familiares destacaram seu espírito acolhedor e a influência positiva que exerceu sobre todos ao seu redor.

Assista ao vídeo - Familiares, amigos e fãs se despedem de Preta Gil em cerimônia emocionante no Rio de Janeiro

