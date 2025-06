Advogados são suspeitos de tramar assassinato por fortuna milionária Casal de empresários foi vítima de crime envolvendo interesses financeiros Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 14h29 (Atualizado em 23/06/2025 - 14h29 ) twitter

Advogados são suspeitos de matar clientes por causa de fortuna milionária

José Eduardo e Rosana, empresários bem-sucedidos, foram assassinados em uma trama complexa envolvendo interesses financeiros. Dois advogados, Hércules Praça Barroso e Fernanda Morales Teixeira, são suspeitos de planejar o crime para se apropriar de uma fortuna avaliada em R$ 15 milhões.

A história começou em 2013, quando o casal investiu em imóveis em São Carlos. Após a falência da construtora e uma dívida milionária, criaram a empresa Pura Vida para proteger seus bens. Contudo, essa transferência foi considerada fraude pela justiça.

Os advogados Hércules e Fernanda se tornaram próximos do casal, gerenciando suas finanças. A polícia investiga falsificação de documentos e transações ilegais que resultaram em pagamentos falsos de taxas judiciais e transferências de imóveis para empresas dos advogados.

O crime ocorreu em um sítio em São Pedro, onde José Eduardo e Rosana foram atraídos sob pretexto de negociação imobiliária. No local, foram mortos a tiros. Os corpos foram levados para uma chácara das vítimas para dificultar a investigação.

‌



A polícia prendeu os advogados em sua residência com diversos bens e documentos. Carlos César e Edinaldo Vieira também foram detidos como suspeitos executores do crime. As investigações continuam em busca de mais evidências.

