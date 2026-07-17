Domingo Espetacular discute a exclusão digital dos idosos e os desafios de envelhecer em um mundo cercado por tecnologia Programa deste fim de semana (19) também traz uma entrevista exclusiva com ex-mulher que acusa PM de agressão e acompanha a recuperação de jovem que ficou paraplégica após acidente

Camila Busnello e Roberto Cabrini comandam o Domingo Espetacular deste fim de semana (19) Edu Moraes/RECORD

O Domingo Espetacular apresenta, neste fim de semana (19), um problema cada vez mais comum na vida das famílias brasileiras: a exclusão digital dos idosos, que vivem os desafios de envelhecer em uma sociedade cada vez mais conectada.

Uma reportagem especial de Diogo Menezes mostra como a crescente digitalização de serviços tem dificultado a rotina deste grupo, que aumenta a cada ano e atualmente é composto por cerca de 36 milhões de pessoas, aproximadamente 17% da população, segundo dados do IBGE (2024).

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Em um cenário em que bancos, órgãos públicos e empresas adotam cada vez mais aplicativos, senhas e sistemas de autenticação digital, muitos enfrentam obstáculos para acessar serviços essenciais. Menor familiaridade com ferramentas digitais, limitações visuais ou motoras e interfaces pouco acessíveis contribuem para ampliar a exclusão digital.

Um quadro que tem implicado na dependência de terceiros e no comprometimento da autonomia dos idosos. No Domingo Espetacular, especialistas destacam a necessidade de tornar a transformação digital mais inclusiva.

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Violência doméstica: denúncia contra um agressor que é policial

O programa exibe uma entrevista exclusiva com Andrea Camilo, que denuncia ter vivido cinco anos de violência doméstica durante o casamento com um capitão da Polícia Militar. Em conversa com a apresentadora do programa, Camila Busnello, ela revela ter sobrevivido a um relacionamento marcado por agressões físicas, psicológicas e verbais, ameaças constantes de morte e controle sobre sua vida pessoal e financeira.

Após romper a relação, Andrea conta que enfrentou dificuldades para reconstruir a própria vida, além de ter perdido temporariamente a guarda dos filhos, mas conseguiu dar a volta por cima. Agora, ela transformou sua experiência em uma causa e hoje comanda um podcast em que atua no combate à violência contra a mulher, usando sua história para conscientizar outras vítimas. No programa, ela compartilha detalhes inéditos de sua trajetória de resistência e superação.

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Uma história ainda permeada pelo medo. Apesar da medida protetiva obtida por ela, ele continua na ativa, trabalhando armado. “Eu tenho um papel, ele tem uma arma. Quem tá protegido nessa história?”, questiona Andrea. “Ele é instrutor de tiro. Se ele vir até mim, ele não vai vir pra conversar. Ele vai vir pra me matar”, afirma ela.

Esperança

O programa acompanha a volta para casa, após uma longa internação, da fonoaudióloga Ana Beatriz Stubinski, de 22 anos, que ficou paraplégica após ser atingida por um grande galho de árvore durante um passeio em Curitiba (PR).

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Na primeira entrevista após receber alta, a jovem conversa com a repórter Ana Vaz sobre os desafios da nova rotina e fala da esperança de voltar a andar após o uso da polilaminina, substância experimental que estimula a regeneração de conexões nervosas em lesões que, como no caso dela, afetam a medula espinhal.

Crime em família

O repórter Ari Peixoto traz novos detalhes de uma história que chocou o interior de São Paulo. Em Franca, a Polícia Civil investiga o assassinato do caseiro Milton de Souza do Prado, de 44 anos. A principal suspeita é a própria filha, Maria Isabel Prado, de 21 anos, que confessou ter planejado com o namorado, Guilherme Henrique Melo, e o cunhado, Rafael Vitor Silva, o que definiu como “um susto” no pai. Ele, porém, não resistiu à violenta agressão.

O caso ganhou contornos ainda mais complexos após os dois jovens apontados como executores do crime serem encontrados sem vida dias depois, em Minas Gerais. O irmão de Milton contou que ajudou a sobrinha a esconder os corpos a pedido dela. Além disso, a esposa de Milton, outra filha da família e uma bebê recém-nascida foram sequestradas e mantidas em cativeiro antes de serem resgatadas pela polícia.

Atualmente desaparecida, Maria Isabel também é investigada pelas execuções dos supostos assassinos, pelos sequestros e por outros possíveis delitos relacionados ao caso. A reportagem revela os bastidores da investigação e os desdobramentos de uma trama que segue cercada de perguntas sem resposta.

Com apresentação de Roberto Cabrini e Camila Busnello, o Domingo Espetacular vai ao ar todo final de semana, a partir das 18h30.