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Domingo Espetacular

Ao invés ou em vez? Cíntia Chagas explica como usar corretamente

A apresentadora quadro ‘Calma, que eu explico’ invadiu as redes sociais da RECORD para descomplicar a língua

Novidade|Do R7

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Cíntia Chagas descomplica a língua portuguesa no Domingo Espetacular Reprodução/Instagram

Tem ABC da Cíntia Chagas passando pelas redes sociais da RECORD e também no site oficial! Desta vez, a educadora e comandante do quadro Calma, que eu explico, do Domingo Espetacular, ajuda a esclarecer um ponto que costuma deixar muita gente na dúvida: ao invés de ou em vez de?

“Ao invés de transmite ideia de oposição: ao invés de chorar, eu sorri; ao invés de falar, eu me calei; ao invés de ganhar, eu perdi”, explica Cíntia.


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Já “em vez de” significa no lugar de algo. “Em vez de ir à praia, fui ao clube”, exemplifica a especialista.

Os internautas aprovaram a explicação. “Parabéns pela clareza”, elogiou uma. “Ela segue arrasando”, disse outra.


Assista ao vídeo:

O Domingo Espetacular vai ao ar todo fim de semana na tela da RECORD.

Veja também: confira a seleção da RECORD!

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