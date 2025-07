Alexandre Pires leva golpe milionário de ex-funcionária Uiara Teixeira foi condenada a 16 anos de prisão por desvio de R$ 1,5 milhão Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 22h36 (Atualizado em 07/07/2025 - 22h36 ) twitter

Alexandre Pires leva golpe financeiro de ex-funcionária

O cantor Alexandre Pires e sua esposa, Sara Campos, foram vítimas de um desvio financeiro cometido por Uiara Regina Cardoso Teixeira, ex-funcionária de confiança. Ela era amiga da família e foi contratada para cuidar das finanças do casal, Uiara foi condenada a 16 anos de prisão por desviar cerca de R$ 1,5 milhão.

A relação com Uiara era tão próxima que ela tinha acesso a cheques em branco assinados pelo casal. No entanto, Alexandre começou a suspeitar quando notou um estilo de vida incompatível com o salário mensal de aproximadamente R$ 4 mil da funcionária.

Uma auditoria contábil revelou desvios usados para adquirir bens e realizar transferências bancárias para sua conta pessoal. Parte do dinheiro desviado vinha de cheques assinados pelo casal, sacados com valores superiores às despesas reais.

Além de Uiara, outras quatro pessoas foram acusadas no processo, incluindo o marido da ex-funcionária. A defesa busca absolvição, enquanto Alexandre e Sara tentam reparar os danos financeiros e emocionais causados pela quebra de confiança.

