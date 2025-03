Brasileiros transformam sucata em academias caseiras Andréa Gomes, personal trainer, construiu sua própria academia após o nascimento da filha Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 17h09 (Atualizado em 24/03/2025 - 17h09 ) twitter

Reis da Gambiarra constroem academia dentro de casa

Dois brasileiros inovaram ao criar academias caseiras com materiais reciclados. A reportagem do Domingo Espetacular destacou as histórias de Noé da Maromba, em Tremembé, São Paulo, e Andréa Gomes, em Carpina, Pernambuco.

Sem nunca ter frequentado a escola, Severino, conhecido como Noé da Maromba, começou a trabalhar cedo e usou sua experiência na construção civil para desenvolver equipamentos de ginástica a partir de materiais descartados.

Andréa Gomes, personal trainer, construiu sua própria academia após o nascimento da filha. Com madeira e outros materiais simples, ela criou diversos equipamentos gastando cerca de 500 reais. Suas criações são compartilhadas nas redes sociais como exemplo de que é possível superar limitações financeiras com criatividade.

Apesar da engenhosidade dos dois brasileiros, especialistas alertam sobre os riscos associados ao uso de equipamentos improvisados sem supervisão profissional. Academias convencionais são projetadas para minimizar lesões.

