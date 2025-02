Cabrini entrevista o homem que seria testa de ferro de policiais presos por corrupção no Domingo Espetacular Ainda no programa deste fim de semana (23), Romário comenta a volta de Neymar para o Santos em entrevista exclusiva; saiba mais Domingo Espetacular|Do R7 21/02/2025 - 19h27 (Atualizado em 21/02/2025 - 19h27 ) twitter

O apresentador ficou frente a frente com o homem apontado como testa de ferro de policiais civis presos por corrupção Divulgação/RECORD

Em uma reportagem exclusiva do Domingo Espetacular deste fim de semana (23), Roberto Cabrini fica frente a frente com o homem apontado como testa de ferro de policiais civis presos por corrupção. Investigações apontam que ele seria o doleiro que ajudava agentes públicos a extorquir e lavar o dinheiro do crime organizado.

No depoimento ao jornalista, ele diz ter a senha que desvenda todo este esquema. Ele ainda confessa ter testemunhado bastidores do caso Vinicius Gritzbach.

Entrevista exclusiva com o ex-jogador Romário

Em mais uma entrevista exclusiva, o Domingo Espetacular conversou com o ex-jogador Romário, que neste ano celebra os 30 anos do título de Melhor Jogador da Fifa, entregue a ele em 30 de janeiro de 1995. A honraria foi concedida em reconhecimento ao seu desempenho na Copa do Mundo de 1994, quando a Seleção conquistou o tetracampeonato, e também pela campanha realizada como atacante do Barcelona.

Hoje eleito senador pelo Rio de Janeiro, o tetracampeão se mantém atento aos movimentos do futebol. Na entrevista realizada no Rio de Janeiro, à repórter Natália Dovigo, Romário comenta a vitória de Vini Jr., vencedor de 2024 da premiação da Fifa. O Baixinho também aponta o caminho para o hexa, além de opinar sobre quais nomes devem estar no time que disputará a próxima Copa.

‌



Romário também avalia o retorno de Neymar ao Brasil, comparando com sua própria trajetória no futebol europeu e ressaltando que sua volta ao Flamengo foi motivada pela busca da felicidade. Uma “escolha do coração”, segundo ele. “Com certeza foi isso. Eu vou ser bem sincero com vocês. Jogar no futebol brasileiro é muito mais difícil do que jogar no futebol europeu. São seis meses que ele vai ficar no Santos. A gente tem que torcer para que tudo dê certo”.

Diante de fotografias que retratam momentos marcantes de sua carreira, o herói do Tetra relembra e avalia sua trajetória. E para encerrar, o Baixinho é convidado por Natália a responder quem ele acredita ser melhor que ele na história do futebol. De Pelé a Messi, passando por Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Maradona, o que será que ele respondeu?

‌



Ari Peixoto entrevista brasileiros vítimas de trabalho escravo na Tailândia

Os brasileiros Luckas Viana dos Santos e Phelipe de Moura Ferreira foram seduzidos por promessas de emprego na Tailândia, mas acabaram vítimas de trabalho escravo de uma quadrilha especializada em tráfico humano. Os dois foram sequestrados e levados a Mianmar, país que faz fronteira com a Tailândia e vive uma guerra civil.

O repórter Ari Peixoto teve acesso a mensagens de texto e áudio que revelaram os detalhes de tudo que eles vieram até conseguir planejar e executar uma fuga espetacular. De volta ao Brasil, ambos conversam com o jornalista e contam o drama que viveram. “Eu ficava 17 horas em pé, com os braços assim, apertando muito, e eu não podia sentar”, revela Luckas. Phelipe também lembra o clima de terror: “Todo momento era monitorado, todo momento a gente recebia ameaças”.

‌



50 POR 1 encontra múmias e cactos gigantes na Bolívia

No segundo episódio do 50 por 1, Alvaro Garnero continua a viajar pela Bolívia e visita Pulacayo, uma cidade fantasma que abriga um cemitério de trens que antigamente atendia os mineiros da região. Ele também vai até uma ilha cheia lhamas e cactos gigantes, além de conhecer múmias preservadas dentro de uma gruta.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, vai ao ar às 20h30, na tela da RECORD.