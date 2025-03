Cabrini investiga o ‘caso Vitória’ e traz depoimentos e informações exclusivas no Domingo Espetacular Ainda no programa deste final de semana (9), o cantor Kevinho abre o jogo sobre sua luta contra a depressão; veja outros destaques Domingo Espetacular|Do R7 07/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 19h46 ) twitter

Roberto Cabrini investiga o caso da menina de 17 anos, Vitória Regina de Sousa, que chocou todo o país Edu Moraes/RECORD

No Domingo Espetacular deste final de semana (9), Roberto Cabrini investiga o caso que chocou o país. Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, desapareceu no dia 26 de fevereiro, quando voltava do trabalho para casa, em Cajamar, região metropolitana de São Paulo.

Ela foi encontrada morta após dias de buscas, com sinais de violência e com a cabeça raspada. Até o momento, sete pessoas são investigadas e todas se conhecem, inclusive o ex-namorado da adolescente. Um grande quebra-cabeça que o jornalista ajuda a montar com depoimentos e informações exclusivas.

Lavagem de dinheiro

O programa, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, traz ainda uma investigação que revela como um resort de luxo era usado para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A reportagem de Ari Peixoto exibe as suspeitas que recaem sobre a família que construiu esse paraíso numa das regiões mais bonitas do Brasil, a Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. E explica o que esse lugar tem a ver com Vinicius Gritzbach, o delator do PCC assassinado no aeroporto de Guarulhos (SP) no ano passado.

Entrevista Kevinho: ‘Acabei me afundando numa depressão’

Um encontro especial com o cantor Kevinho mostra sua volta depois de dar um tempo na carreira para acompanhar a mãe, Sueli, durante o tratamento contra um câncer de mama. Na entrevista à repórter Lorena Coutinho, ele ainda abre o jogo sobre a luta contra a depressão, que o fez engodar 14 kg. O artista explica que o diagnóstico da mãe fez ele reavaliar muitas coisas. “Foi um momento bem delicado, também, no qual eu acabei me afundando, vamos dizer, numa depressão”. Na entrevista, ele ainda fala da cura da mãe e como juntos eles superaram tudo.

Sabores exóticos de Quito

Neste novo episódio do 50 por 1, Álvaro Garnero desembarca em um novo destino da América Latina, o Equador. Ele viaja pra a capital do país Quito, uma das cidades mais altas do mundo, a quase três mil metros acima do nível do mar, e que respira história e cultura. Ali, ele visita o Museu Guayasamin. Garnero explora o Mercado Central e descobre receitas tradicionais da região e sabores exóticos, como uma bebida fermentada que segue o mesmo preparo desde os tempos dos incas.

Cachorro pescador: a nova celebridade da internet

O Domingo Espetacular foi até o paradisíaco Morro de São Paulo, na Bahia, mostrar o cachorro Cara Preta, que ficou famoso na internet depois de aparecer na praia “pescando”. O repórter Mateus Borges encontra a tutora da celebridade do momento para mostrar como esse cãozinho consegue fisgar alguns peixes.

Saiba mais:

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 20h30.