Caso Vitória: Cabrini entrevista peças-chave da investigação e traz revelações exclusivas Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 16/03/2025 - 21h49 (Atualizado em 17/03/2025 - 01h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quem matou Vitória Regina? Qual a motivação de um crime tão brutal? Desde o dia 5 de março, essas duas perguntam intrigam todo o país. O jornalista Roberto Cabrini se debruça sobre o caso e traz novas revelações a partir de entrevistas inéditas, como a conversa com Gustavo "Liro", ex-namorado da vítima. Cabrini ainda entra no local onde Vitória teria sido mantida antes de ser morta, um imóvel alugado por Maicol Salles, principal suspeito e único detido até o momento. Veja também o que dizem os advogados de Maicol e os detalhes do trabalho da polícia. Assista em A Grande Reportagem: O Enigma de Cajamar!

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CasoVitória