Compositor do hit de sucesso 'Casca de Bala' desabafa sobre disputa judicial em entrevista ao Domingo Espetacular O programa deste final de semana (27) também traz uma reportagem especial de Paloma Poeta, que refaz os passos dos criminosos que escaparam da Penitenciária de Mossoró (RN) Domingo Espetacular|Do R7 25/04/2025 - 20h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 20h20 )

Flávio Nunes Sousa e Thullio Milionário brigam na Justiça pelos direitos autorais da música Divulgação/RECORD

Um dos grandes hits de 2024 foi a música “Casca de Bala”. O título se apropria de uma expressão do Nordeste muito usada entre frequentadores de vaquejadas, e se refere àquela pessoa muito amiga, parceira de todas as horas.

A canção estourou na voz de Thullio Milionário, mas foi composta por Flávio Nunes Sousa, mais conhecido como Flávio Pizada Quente. No Domingo Espetacular deste final de semana (27), o repórter Paulo Henrique Santos conta que os artistas brigam na Justiça pelos direitos autorais do sucesso.

Segundo Flávio, ele teria assinado um contrato com a editora que pertence a Thullio Milionário, no qual cederia 25% dos direitos de reprodução da música no Brasil, pelo valor de R$ 3,5 mil. Assim, ainda teria direito a 75% da exploração da obra.

Se após o lançamento, o tema se tornasse um sucesso, Flávio teria um valor maior a receber. No entanto, ao fazer a cobrança, ele foi informado de que não teria direito a mais nada, e ainda foi proibido de usar a composição porque, na verdade, teria firmado um contrato de cessão dos direitos.

A defesa de Flávio nega essa interpretação e afirma que o acordo não prevê a transferência completa da música. Mas até o momento, a justiça tem negado o recurso do compositor, que continua impedido de cantar e até mesmo de falar que é o autor de “Casca de Bala”.

“Eu quero cantar a minha obra”, desabafa Flávio. “Nunca tive um sucesso desse. O sucesso da música, da ‘Casca de Bala’, foi uma virada de chave na minha vida como compositor. E chegar a essa situação de não poder cantar a música, fico muito triste mesmo”, completa.

Fuga cinematográfica

Pouco mais de um ano depois da fuga de dois presos da Penitenciária de Mossoró (RN), a primeira da história do sistema penitenciário federal, uma reportagem especial de Paloma Poeta refaz os passos dos criminosos que escaparam da unidade, considerada de segurança máxima, em fevereiro do ano passado. O Domingo Espetacular traz imagens exclusivas daquele dia e documentos inéditos que revelam por onde — e com a ajuda de quem — eles conseguiram fugir e passar quase dois meses despistando a polícia.

Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram os protagonistas dessa fuga cinematográfica. Ambos escaparam após abrirem passagem por buracos nas celas que ocupavam e cortarem duas cercas de arame ao redor do presídio usando ferramentas de uma obra realizada no local. Apesar da enorme operação de caçada aos dois, com a utilização de equipes de elite, helicópteros, drones, cães farejadores e equipamentos tecnológicos sofisticados, eles permaneceram escondidos por 50 dias, até que finalmente foram capturados, em 4 de abril do ano passado, em Marabá (PA), quase uma semana após a Força Nacional ter encerrado as buscas no Rio Grande do Norte.

Fabiano Menotti: cantor explica como perdeu 40 kg

O programa mostra a transformação impressionante do sertanejo Fabiano, da dupla com César Menotti, que há anos sofre com a obesidade e o famoso efeito sanfona. Agora, o cantor perdeu 40 quilos em quase um ano de tratamento, passando de 178 kg para 138 kg.

Em entrevista à repórter Lorena Coutinho, ele mostra a nova rotina de treinos e alimentação. “Eu escolhi mudar de vida. E essa escolha exige um esforço”, confessa o artista. Fabiano também conta como a esposa, Gabriella, o ajudou nessa mudança completa de visual.

A produção também discute os desafios do chamado “efeito sanfona” e entrevista especialistas que explicam como emagrecer com saúde e manter o peso alcançado.

Após cirurgia estética, jovem perde a visão, a audição e os movimentos

O caso da vendedora Luciene de Souza, de 27 anos, virou manchete nessa semana e trouxe um alerta sobre o risco de procedimentos estéticos. Ela se submeteu a uma cirurgia para colocar próteses de silicone nos seios, mas o sonho virou um pesadelo. Ela afirma que perdeu a audição, recuperou apenas parte da visão e não consegue mais andar. Nesta semana, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar o que aconteceu e a repórter Nicole Timm conta detalhes dessa história.

Cães contra a violência

Diretamente de Israel, o correspondente Mathias Brotero visita uma empresa, com sede em Jerusalém, que treina cães de defesa. Depois da guerra contra os terroristas do Hamas, a companhia viu os pedidos crescerem muito e chegam a exportar os animais. Os compradores alegam que os cachorros trazem segurança em possíveis situações de ataque. A reportagem revela como é realizado o processo até que se tornem cães de guarda e ainda conta por que cada um pode custar quase R$ 1 milhão.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, vai ao ar às 20h30.