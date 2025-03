Conflitos globais aumentam temor de ataque nuclear Especialistas discutem os riscos de uma nova guerra mundial Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artifical do R7 17/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Planeta em Perigo: Ameaça de ataque nuclear deixa a humanidade em alerta

A preocupação global cresce com a intensificação dos conflitos internacionais e o avanço tecnológico militar. A possibilidade de um ataque nuclear é central no programa Planeta em Perigo, onde especialistas afirmam que estamos mais próximos de um confronto em larga escala desde a Segunda Guerra Mundial.

Os conflitos contínuos preocupam líderes mundiais e especialistas. O aumento bélico na Europa eleva o risco de confrontos diretos entre países, com a ameaça nuclear sendo real. O relógio do juízo final aponta para 89 segundos para a meia-noite, o mais perto do fim desde sua criação.

Atualmente, cerca de 13 mil ogivas nucleares estão distribuídas entre nove países, incluindo Estados Unidos, Rússia e China. A tecnologia dessas armas se torna cada vez mais sofisticada, aumentando seu potencial destrutivo. A simulação de um ataque nuclear em São Paulo ilustra o impacto devastador que uma bomba moderna poderia causar.

Conflitos como a guerra entre Rússia e Ucrânia e as tensões entre Israel e Hamas exemplificam situações que podem escalar para um conflito nuclear. Discordâncias entre líderes mundiais complicam os esforços pela paz enquanto a ameaça nuclear persiste.

‌



A situação atual destaca a necessidade de vigilância contínua e esforços diplomáticos para evitar uma catástrofe global. O mundo permanece atento na esperança de soluções pacíficas antes que uma nova guerra mundial se torne inevitável.

Assista em vídeo - Planeta em Perigo: Ameaça de ataque nuclear deixa a humanidade em alerta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!