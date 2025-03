Felipe Andreoli e Rafa Brites revelam curiosidades sobre a rotina do casal | Papo Reto

Sextou com Papo Reto nas plataformas digitais do Domingo Espetacular! Quem participa do quadro nesta sexta (28) é o casal Felipe Andreoli e Rafa Brites. Os dois são os novos contratados da RECORD e já estão na correria das gravações da nova temporada do reality Power Couple Brasil. Eles abriram o jogo sobre o relacionamento, a rotina da família e a parceria na apresentação do reality. Vem conferir!



