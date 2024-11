George Henrique & Rodrigo relembram música gravada com Marília Mendonça | Papo Reto

Sextou com Papo Reto nas plataformas digitais do Domingo Espetacular! Quem participa do quadro é a dupla sertaneja George Henrique & Rodrigo. Eles revelam qual é a música inesquecível, aquela que não pode faltar nos shows, e uma para sofrer depois de um ‘chifre’. George Henrique & Rodrigo também relembram a música que gravaram com a saudosa Marília Mendonça, pouco tempo antes do trágico acidente que tirou a vida da cantora. Vem conferir!