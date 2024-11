Podcast PodCringe: ‘O que eu mais me arrependo é o tempo que perdi’, desabafa Rafael Ilha

O convidado do PodCringe desta quarta-feira (6) tem fama de ser polêmico. Michael Keller recebeu o cantor, palestrante e ganhador de A Fazenda 10, o ex-polegar Rafael Ilha. Ele falou sobre tudo: dependência em drogas, depressão, altos e baixos da carreira, amizade com o saudoso Gugu e participação no reality show. Rafael também refletiu sobre as consequências da dependência de drogas: "O que eu mais me arrependo é o tempo que eu perdi”. Confira!