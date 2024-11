Podcast PodCringe: Agora psicóloga, Franciely Freduzeski diz se voltaria para A Fazenda

Neste episódio, o apresentador Michael Keller recebe a atriz e agora psicóloga, Franciely Freduzeski. Durante o papo com o apresentador, Franciely falou sobre a paixão pela nova carreira e também contou sobre a dificuldade que teve para descobrir o que causava tantas dores em seu corpo: "Eu tinha dor no ombro, no pescoço, dor de cabeça, insônia. Eu fui tendo vários sintomas de fibromialgia, mas nenhum médico me dava o diagnóstico. Passei cinco anos atrás do diagnóstico!"

Além de contar sobre a descoberta da fibromialgia e todas as consequências que a doença trouxe pra vida dela, Franciely revelou que pensou em tirar a própria vida. "O que me ajudou a não seguir com o plano foi minha mãe ter ficado muito doente uma época e meu filho me segurava. Eu li um livro sobre o retrato da família que fica 'enlutada' por quem vai. Aquilo ali me deu... não quero isso para o meu filho, nem para ninguém."

E, claro que não podia faltar a pergunta: você voltaria para a Fazenda? Franciely participou da primeira edição do reality da RECORD.