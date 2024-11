Podcast PodCringe: ‘Eu faço pra me divertir’, revela Salgadinho sobre conteúdos nas redes sociais

Convidada do PodCringe desta quarta-feira (23), o cantor Salgadinho, ícone do pagode dos anos 90, falou sobre o início da carreira, perrengues de shows e amizades entre os grupos de pagode. O cantor comentou sua paixão pelo cavaquinho, instrumento que o tornou referência no assunto. Salgadinho ainda revelou como lida com as redes sociais: “Tem hora que eu faço as brincadeiras, eu respondo mesmo. Levo umas broncas da minha assessoria, mas eu faço para me divertir porque eu acho engraçado". E ele ainda deu uma palhinha de alguns sucessos durante o episódio.