Desaparecimento de sete pessoas em Mato Grosso intriga autoridades Famílias buscam respostas enquanto polícia investiga possíveis crimes Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 18h18 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h18 ) twitter

Mistério do Domingo: sete pessoas desaparecem no Mato Grosso

Sete pessoas desapareceram em Várzea Grande, Mato Grosso, gerando preocupação entre familiares e autoridades. Entre os desaparecidos estão Rian Alves, de 18 anos, e seu pai, Ricardo Alves, de 41 anos. Rian viajou de Manaus para visitar o pai, mas ambos sumiram pouco depois do reencontro. A polícia investiga a possibilidade de envolvimento com o tráfico de drogas, já que Rian tinha histórico de dependência química.

Além disso, cinco jovens do Maranhão desapareceram após viajarem para Várzea Grande com uma proposta de emprego em uma empresa de montagem de silos. Eles chegaram ao alojamento fornecido pela empresa, mas não foram mais vistos. As malas dos jovens foram encontradas no local sem sinais de violência. A polícia considera a possibilidade de sequestro ou assassinato por organizações criminosas.

O Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso está analisando a contratação dos jovens para verificar possíveis irregularidades trabalhistas. Enquanto isso, as famílias enfrentam a angústia da espera por notícias e esperam que as investigações tragam respostas sobre o paradeiro de seus entes queridos.

Assista em vídeo - Mistério do Domingo: sete pessoas desaparecem no Mato Grosso

