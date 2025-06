Domingo Espetacular entrevista alpinista voluntário que liderou missão de resgate da brasileira na Indonésia Programa deste fim de semana (29) traz ainda investigação exclusiva sobre a exploração de menores em rodovias do país Domingo Espetacular|R7 27/06/2025 - 19h41 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h41 ) twitter

Entre diversos assuntos, o caso de Juliana Marins é abordado no Domingo Espetacular deste domingo (29) DIVULGAÇÃO/ RECORD

O Domingo Espetacular deste final de semana (29) acompanha o caso da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que morreu enquanto fazia trilha em um vulcão na Indonésia. O programa traz uma entrevista exclusiva com Agam Rinjani, alpinista voluntário que resgatou o corpo da jovem, com um grupo de montanhistas. Sem vínculo ou apoio do governo, ele e os colegas arriscaram a própria vida na complexa operação.

Nascido na Indonésia, Rinjani já participou de muitas expedições na região em que Juliana caiu, e conta na entrevista, os desafios e dificuldades enfrentados. O alpinista também fala da frustração por não ter conseguido salvar a vida de Juliana.

O Domingo Espetacular mostra o local em que o acidente aconteceu e revela por que essa região é considerada tão perigosa

O programa também conta a história da jovem cujo resgate dramático comoveu o Brasil e revela como ela viveu os últimos meses, realizando o sonho de fazer, desde fevereiro, um mochilão pelos países do Sudeste Asiático.

‌



Exploração de menores nas estradas

Uma investigação revela como aliciadores exploram sexualmente menores nas principais rodovias do país, crime que alimenta um esquema milionário. O repórter Guilherme Mendes percorre três estados das regiões mais pobres do país e conta histórias de vítimas que, até hoje, convivem com as sequelas.

Golpes em idosos

O Domingo Espetacular destaca os bastidores da operação que desmontou uma quadrilha especializada em aplicar golpes em idosos. Os criminosos se passavam por agentes de saúde, conseguiam senhas e até a biometria das vítimas. Com as informações, eles faziam transações financeiras. A reportagem é de Ari Peixoto.

‌



Murilo Huff disputa filho com família e Marília Mendonça

Nesta semana, uma polêmica pegou os fãs de Marília Mendonça de surpresa: Murilo Huff, pai do herdeiro da cantora, decidiu entrar na justiça pedindo a guarda unilateral do pequeno Leo, cinco anos depois a morte da artista. Até então, a avó, dona Ruth, dividia com o cantor os cuidados com o menino. A repórter Manuela Queiróz, e Fabíola Reipert, apresentadora do quadro A Hora da Venenosa, investigam por que depois te tanto tempo Murilo tomou essa decisão. E trazem a opinião de especialistas que avaliam se o pai tem chances de vencer esse processo.

50 por 1: Fernando de Noronha

Álvaro Garnero viaja até Fernando de Noronha, onde faz trilhas acompanhado por um guia para conhecer as principais belezas da ilha, que tem algumas das praias mais bonitas do mundo. Ele chega até as ruínas dos fortes, edificações históricas que estão se desfazendo pela maresia. A bordo de um barco, Garnero também dá uma volta em torno da ilha, um passeio acompanhado pelos golfinhos que dão um verdadeiro show nas águas.

‌



Estreia de Paulo, O Apóstolo

A RECORD começa a exibir no dia 7, a superprodução Paulo, o Apóstolo. Uma reportagem especial revela os bastidores das gravações e traz uma entrevista com a autora, Cristiane Cardoso. O protagonista da trama, o ator Murilo Cézar, também fala sobre seu personagem e a expectativa para a estreia.

O Domingo Espetacular, com Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 19h30, na tela da RECORD.