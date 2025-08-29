Domingo Espetacular traz uma entrevista exclusiva com Vera Fischer sobre amor, fama e maturidade O programa deste final de semana (31) também exibe uma reportagem especial sobre os perigos da magreza extrema como padrão de beleza Domingo Espetacular|Do R7 29/08/2025 - 20h13 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro apresentam o Domingo Espetacular Reprodução/Instagram

O Domingo Espetacular deste final de semana (31) traz uma entrevista com um ícone da televisão brasileira. Vera Fischer, que está em cartaz no teatro com a peça “O Casal Mais Sexy da América”, recebeu a apresentadora do programa, Carolina Ferraz, entre uma apresentação e outra, para um bate-papo especial sobre amor, fama e maturidade.

Magreza Extrema

Corpos magros, rostos abatidos e o uso abusivo de canetas emagrecedoras com fins estéticos trazem à tona uma antiga preocupação: a volta do padrão de magreza extrema como ideal de beleza. Médicos alertam sobre os perigos da perda excessiva de peso na busca por modelos irreais.

Brasileira presa na Grécia

Uma reviravolta no caso da brasileira presa na Grécia. O Domingo Espetacular contou a história de Manuelly de França Barbosa, que viveu dias de angústia no setor de deportação de Atenas. Agora ela está voltando para casa e o programa acompanhou tudo.

Adulteração de combustível

Nossos repórteres revelam detalhes exclusivos do esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis, liderado pela principal facção criminosa do país. Na reportagem especial, a repórter Ingrid Griebel mostra como acontece a adulteração de gasolina com metanol e até água. Quais são os impactos para os motores dos veículos?

‌



Hytalo Santos

Imagens exclusivas da transferência do influenciador digital, Hytalo Santos, e o companheiro dele, Israel Vicente, para o estado da Paraíba. Investigados por suspeita de tráfico de pessoas e exploração de menores, os dois já estão na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa.

Luto transformador

Reinaldo Gottino conta a história do pai que transformou a dor pela perda de um filho em um apelo para que outros jovens evitem práticas perigosas e manobras radicais ao dirigir.

‌



Em um velório marcado pela comoção, na cidade de Correia Pinto (SC), o discurso de Sebastião emocionou familiares e amigos e acabou viralizando ao lembrar que o filho, Júlio César dos Santos Tavares, de 16 anos, conhecido como “Alemão”, morreu em uma tentativa de fuga da PM, na BR-282, em Lages. O adolescente perdeu o controle da motocicleta enquanto realizada a chamada “manobra Superman”, em que o condutor se deita sobre a moto como se estivesse morto.

A reportagem também apresenta conversas com influenciadores digitais que se arriscam sob duas rodas em busca de likes.

‌



Saiba mais:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Domingo Espetacular vai ao ar mais tarde, às 20h30, logo após a partida entre Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O programa será apresentado por Carolina Ferraz e, excepcionalmente, por Eduardo Ribeiro durante as férias de Roberto Cabrini.