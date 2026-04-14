Domingo Espetacular: um jeito diferente de fazer revista eletrônica Programa da RECORD traz informação e entretenimento de qualidade

Camila Busnello e Roberto Cabrini comandam o Domingo Espetacular na RECORD Divulgação/RECORD

As noites de domingo da RECORD têm um programa especial voltado para a informação e o entretenimento de toda a família. Apresentado por Camila Busnello e Roberto Cabrini, o Domingo Espetacular é uma revista eletrônica com conteúdo relevante sobre os mais diferentes segmentos, com notícias sobre o Brasil e o mundo.

Cabrini e um time de repórteres trazem matérias investigativas e entrevistas impactantes sobre assuntos de interesse público e que afetam o cotidiano dos brasileiros.

‌



Além disso, o Domingo Espetacular também possui espaço para discutir pautas de comportamento, beleza, gastronomia e o mundo dos famosos.

O programa mistura a repercussão dos assuntos da semana e as notícias mais quentes do dia, com uma credibilidade construída ao longo de mais de 20 anos.

O Domingo Espetacular, um jeito diferente de fazer revista eletrônica, vai ao ar todos os finais de semana, às 20h30, na RECORD.