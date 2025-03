Drama de astronautas presos no espaço pode estar perto do fim Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 16/03/2025 - 23h36 (Atualizado em 17/03/2025 - 01h03 ) twitter

A missão para resgatar astronautas da Nasa está próxima de ser concluída. Neste domingo (16), uma nova tripulação chegou à Estação Espacial Internacional. A missão de resgate foi uma parceria entre a Nasa e a Space X e vai trazer de volta à Terra dois astronautas que estão há nove meses no espaço. Eles foram para a Estação Espacial Internacional para uma missão de apenas alguns dias, mas um problema no sistema de propulsão impediu que eles voltassem no tempo previsto.

