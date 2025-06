Em liberdade provisória, humorista Nego Di fala com Roberto Cabrini no Domingo Espetacular Ainda no programa deste final de semana (15), Claudia Raia conversa com Carolina Ferraz sobre carreira, maturidade e família Domingo Espetacular|Do R7 13/06/2025 - 21h04 (Atualizado em 13/06/2025 - 21h04 ) twitter

Carolina Ferraz e Roberto Cabrini comandam o Domingo Espetacular Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular deste final de semana (15), Roberto Cabrini entrevista, com exclusividade, o humorista e influenciador Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di. Ele foi condenado, nesta semana, há mais de 11 anos de prisão por estelionato, após ser acusado de enganar clientes e não entregar produtos vendidos, abaixo do valor de mercado, na loja virtual “Tadizuera”.

O influenciador está em liberdade provisória desde novembro, quando deixou a Penitenciária de Canoas (RS), onde esteve detido por quatro meses. Ele recebeu Cabrini em sua casa, numa região nobre de Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis (SC), para onde foi autorizado a se mudar pouco depois de sair da cadeia.

O jornalista também volta ao caso do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, de 36 anos, encontrado morto no Autódromo de Interlagos (SP), uma história ainda cercada de mistérios. Cabrini revela detalhes inéditos da investigação.

Claudia Raia tem encontro especial com Carolina Ferraz

Claudia Raia recebe Carolina Ferraz para uma conversa especial Divulgação/RECORD

Atualmente estrelando o espetáculo “Cenas da Menopausa”, Claudia Raia recebe Carolina Ferraz para uma conversa especial. Na pauta deste encontro, o início da carreira, ainda muito jovem, sozinha aos 13 anos em Nova York (EUA), onde ganhou uma bolsa, até despontar como artista de múltiplos talentos: atriz, bailarina, cantora e até produtora dos próprios espetáculos.

‌



Ela abre o jogo também sobre as inquietações, angústias, sonhos e desejos das mulheres na maturidade. Elas conversam sobre como lidar com esse período que inspirou a peça, na qual Raia, aos 58 anos, contracena com o marido, o ator e diretor Jarbas Homem de Mello. A experiência pessoal com os desafios que chegaram com a idade acabou se transformando em uma comédia que retrata situações do cotidiano vividas por mulheres na faixa dos 50+. “Eu acho que têm duas coisas que te tiram completamente do controle, a menopausa e filhos. Você não controla. Não adianta”, diz ela.

A atriz ainda aproveita para fazer uma declaração ao marido, com quem está há 15 anos e teve um filho aos 56 anos. “É o amor da minha vida, foi onde eu me encontrei, onde eu encontrei a paz”, confessa.

‌



Matheus fala sobre assalto de celular que o fez perder R$ 700 mil em Pix

O sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, concede uma entrevista sobre o assalto de que foi vítima a caminho do evento de celebração dos 15 anos de carreira da dupla, em uma casa de eventos na região da Vila Olímpia, em São Paulo, quando teve o celular furtado. Com o aparelho em mãos, o criminoso conseguiu acessar os dados bancários do cantor e, ao todo, ele perdeu 700 mil reais em transferências via Pix. A reportagem também traz dicas de como evitar situações como essa.

Exclusivo: programa entra em casa que italiano famoso transformou em cativeiro

Andrea da Silva Ciaccio, um homem que já foi influente no mundo da moda, conhecido por se envolver com modelos e circular entre famosos, agora é acusado de manter a namorada e a filha dela em cárcere privado. A repórter Fabiana Oliveira teve acesso exclusivo à casa onde as duas vítimas afirmam ter ficado em cativeiro e vivido um verdadeiro pesadelo. O programa entrevista testemunhas que contam ter presenciado abusos e outros crimes.

‌



Brasileira na NASA

Nesta semana, uma grande polêmica envolveu a brasileira Laysa Peixoto, que foi desmentida pela NASA. A jovem virou assunto ao declarar que tinha sido selecionada para atuar em voos da agência espacial americana. Numa rede social, a mineira contou que era “oficialmente astronauta da turma de 2025” e que, em 2029, estaria no voo inaugural da Titans Space. Porém, a Nasa negou a história. Lays, que anteriormente havia ganhado destaque na mídia ao dizer que havia descoberto um asteroide, conversa com exclusividade com a jornalista Juliana Rios e esclarece toda essa controvérsia.

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 19h30.