Entenda o impacto da nova tarifa de Trump sobre produtos brasileiros Tarifa de 50% pode encarecer produtos como café nos EUA Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 14h49 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h49 )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil, que entrará em vigor em 1º de agosto. Esta medida tem gerado preocupações entre comerciantes e consumidores nos Estados Unidos, especialmente aqueles que dependem de produtos brasileiros.

Uma loja em Maryland conhecida por oferecer produtos brasileiros como pão de queijo e café pode ser afetada pela nova tarifa. A proprietária, Roberta, afirmou que não pretende repassar o impacto aos clientes imediatamente, pois possui estoque suficiente para os próximos meses. O café brasileiro, amplamente consumido nos Estados Unidos, é um dos produtos que podem sofrer aumento de preço.

Os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil, atrás apenas da China. No primeiro semestre de 2025, produtos como petróleo bruto, aço, ferro e café não torrado foram os mais exportados para os Estados Unidos. A tarifa de 50% é a mais alta já imposta a um parceiro comercial significativo dos Estados Unidos.

Em resposta à medida, o presidente brasileiro Lula expressou a intenção de negociar com o governo americano e mencionou a possibilidade de acionar a Organização Mundial do Comércio ou aplicar uma tarifa similar sobre produtos americanos se necessário. Um comitê composto por ministros e empresários brasileiros será formado para discutir estratégias de negociação com os Estados Unidos.

Trump justificou a tarifa como uma correção às políticas comerciais do Brasil que resultaram em déficits comerciais insustentáveis para os Estados Unidos. No entanto, dados mostram que o Brasil historicamente apresenta um déficit comercial com os Estados Unidos. No primeiro semestre de 2025, o superávit americano com o Brasil atingiu US$1,7 bilhão.

A medida ocorre em um contexto político tenso, com Trump mencionando investigações no Brasil relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, comerciantes e consumidores aguardam uma solução diplomática para evitar impactos negativos no comércio entre os dois países.

Assista ao vídeo - Entenda o impacto da tarifa anunciada por Trump sobre produtos brasileiros

