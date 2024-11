Cinco anos sem Gugu: filho revela detalhes inéditos da convivência com o apresentador

Já são cinco anos sem um dos maiores comunicadores que o Brasil já teve. Mas Gugu continua presente na vida da família e dos amigos. João Augusto Liberato abre as portas da casa do pai ao Domingo Espetacular para mostrar os cantinhos favoritos de Gugu, o carro que ele amava, quadros que ele criava e contar lembranças incríveis da vida em família.



Para reviver e relembrar a vida de um dos maiores nomes da TV no Brasil é só acessar o PlayPlus - O Streaming da RECORD . Lá, você pode ver o documentário 'Gugu, Simples Assim'. Assista!