Erros judiciais resultam em prisões de inocentes no Brasil Casos destacam falhas no sistema judicial e a luta por justiça Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 17h33 (Atualizado em 24/03/2025 - 17h34 )

Vítimas de prisões injustas lutam para provar inocência

Débora Damasceno foi à delegacia em Petrópolis para denunciar violência doméstica, mas acabou presa por engano sob acusação de tráfico de drogas devido a um mandado destinado a outra pessoa com nome semelhante. Após três dias detida, sua defesa provou o erro judicial, resultando em sua libertação após audiência de custódia.

Reginaldo Pereira da Silva enfrentou situação similar ao ser preso em Juazeiro do Norte, Ceará, acusado de estupro ocorrido em Sobral, cidade distante de sua residência. Compartilhando nome com o verdadeiro criminoso, Reginaldo passou quatro meses encarcerado até que sua defesa comprovasse sua inocência.

Maurício também foi vítima de erro judicial em São Paulo após um reconhecimento fotográfico equivocado que levou à sua prisão por roubo. Com a ajuda da esposa, provas demonstraram que ele estava em outro local no momento do crime.

As vítimas planejam buscar reparações judiciais pelos danos sofridos. Esses casos ressaltam a importância da presunção de inocência e a necessidade de procedimentos judiciais mais rigorosos para evitar injustiças.

Assista em vídeo - Vítimas de prisões injustas lutam para provar inocência

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!