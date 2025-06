‘Eu precisei virar mulher’, revela Cláudia Raia sobre início da carreira Em entrevista reveladora ao Domingo Espetacular, a atriz falou sobre dificuldades que enfrentou ainda adolescente Domingo Espetacular|Do R7 18/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cláudia Raia confidencia momento traumatizante que viveu na carreira quando tinha apenas 13 anos Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular exibiu uma entrevista exclusiva e cheia de revelações com uma das maiores atrizes do país: Cláudia Raia. Em um bate-papo com a apresentadora Carolina Ferraz, ela deu detalhes sobre os primeiros passos da carreira, o novo musical que protagoniza ao lado do marido, e a relação com os filhos.

Cláudia contou que com apenas 13 anos, ganhou uma bolsa de estudos para estudar em uma academia de dança em Nova York, nos Estados Unidos. Apesar da resistência da mãe, ela foi até a grande metrópole americana em busca de um sonho: ser a melhor bailarina do mundo.

A atriz confessou que foi vítima de uma tentativa de abuso de um dos mestres da academia onde estudava. Ela morava com esse homem e teve que sair correndo para se salvar. Enquanto corria desesperada pela rua, Cláudia encontrou com uma de suas professoras, que, de imediato, a acolheu e levou para morar em sua casa.

“Eu acho que me tirou a inocência. Dei um salto e virei mulher. Eu precisei virar mulher, precisei tomar conta de mim. Tinha US$ 6 por dia para comer, trabalhava de garçonete, fazia aula de dança e de padedê oito horas por dia, e de sábado dançava samba”, confessou Cláudia.

‌



Pouco tempo depois, agora com 15 anos, a jovem foi morar em Buenos Aires, na Argentina, e se tornou a dançarina mais jovem do Teatro Colón. Foi lá também que ela deu seus primeiros passos na carreira de atriz.

De volta ao Brasil, Cláudia foi selecionada para estrelar o musical Chorus Line e confessou que não tinha estudado para ser atriz e não sabia o que estava fazendo. Inserida no meio e apaixonada pelo que fazia, a jovem atriz decidiu que ela mesma iria começar a produzir musicais.

‌



Ela ainda confidenciou na entrevista que sempre foi uma pessoa com muita energia e precisou aprender a equalizá-la. Uma das pessoas que mais auxiliou Cláudia nesse processo foi o marido, Jarbas Homem de Mello.

“Ele foi apontando para mim aonde eu desperdiçava essa alegria e energia, não mudando o meu jeito de ser”, afirmou.

‌



Cláudia ainda falou que o casamento com Jarbas foi um grande encontro e se declarou para o marido: “É o amor da minha vida. Foi aonde eu me encontrei e encontrei a paz, a tranquilidade, a leveza, a facilidade. Porque, na verdade, o amor é isso, não precisa fazer força. É um grande encontro”.

Atualmente, o casal de atores está estrelando a comédia musical Cenas da Menopausa, que conta uma história inspirada pelas próprias vivências de Cláudia nesse período que toda mulher enfrenta em um determinado momento da vida.

O próprio Jarbas, que além de atuar, dirige a peça, deu um depoimento para Carolina falando sobre como é dirigir a esposa em cena: “A Cláudia gosta muito de ser dirigida; ela é uma atriz que gosta de direção. E a gente é muito parecido; tem o mesmo tipo de humor, as mesmas referências, ri das mesmas piadas... acho que isso que acostumou muito a gente também”.

Cláudia também falou a relação amorosa dos filhos já adultos, Sophia e Enzo, com o pequeno Luca, seu filho caçula de apenas dois anos, e também confessou que, para ela, maternidade é doação sem pedir nada em troca.

Ao final da entrevista, a atriz, reconhecida por várias novelas de muito sucesso, revelou para Carolina Ferraz se pretende voltar às telinhas da teledramaturgia brasileira:

“Estou migrando para coisas mais curtas. Amo audiovisual, mas estou mais voltada para série e filme, do que novela, que me tira muito de casa. Eu tenho um filho muito pequeno e quero aproveitar a infância dele. Então nesse momento eu estou com outros planos”.

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 19h30.