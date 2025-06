EUA atacam instalações nucleares no Irã e geram preocupação global Bombardeios dos EUA em usinas nucleares iranianas elevam tensão internacional Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 14h31 (Atualizado em 23/06/2025 - 14h31 ) twitter

Ataque dos EUA a estruturas nucleares do Irã deixa mundo em alerta para escalada do conflito

Os Estados Unidos realizaram bombardeios em instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan, aumentando a tensão global. O presidente Donald Trump anunciou a operação e ressaltou a destruição das estruturas nucleares iranianas. O Irã prometeu reconstruir as instalações danificadas e aprovou o fechamento do estreito de Ormuz, uma rota crucial para o transporte de petróleo e gás.

Os ataques foram realizados com bombas de profundidade direcionadas a usinas nucleares construídas para resistir a ataques. As bombas utilizadas pesam mais de 13 toneladas e penetram profundamente em estruturas de concreto antes de explodir. Trump afirmou que qualquer retaliação iraniana resultaria em uma resposta rápida dos EUA.

Líderes internacionais manifestaram preocupação com a escalada do conflito. Ursula von der Leyen destacou a necessidade de estabilidade na região, enquanto o governo brasileiro condenou os ataques. A China pediu um cessar-fogo imediato e o retorno às negociações, e António Guterres enfatizou a importância da diplomacia sobre a ação militar.

Assista ao vídeo - Ataque dos EUA a estruturas nucleares do Irã deixa mundo em alerta para escalada do conflito

