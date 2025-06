Balão pega fogo no ar e deixa oito mortos em Santa Catarina

Duas tragédias envolvendo balões marcaram a semana. A mais grave delas ocorreu neste sábado (21), em Santa Catarina. Na cidade de Praia Grande, no extremo sul do estado, um voo terminou de forma trágica depois que um balão pegou fogo no ar. O piloto contou à polícia que o incêndio teria começado em um maçarico que estava no cesto do balão. Oito pessoas morreram.



