Ex-vereador Gabriel Monteiro quebra o silêncio em entrevista exclusiva com Roberto Cabrini

Ao jornalista Roberto Cabrini, ele se defende das acusações: "Eu não sou estuprador. Eu nunca estuprei ninguém. Eu nunca cometi um crime" Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular deste fim de semana (18), o ex-vereador Gabriel Monteiro quebra o silêncio e concede uma entrevista exclusiva a Roberto Cabrini. Conhecido por sua atuação nas redes sociais e no YouTube, foi eleito o terceiro vereador mais votado do Rio de Janeiro em 2020.

Porém, após assumir o cargo, a carreira política foi marcada por diversas polêmicas e acusações, dentre elas o estupro de uma mulher, crime pelo qual esteve preso desde 2022 até março deste ano. Agora, Monteiro é monitorado por uma tornozeleira 24 horas por dia. Ao jornalista, ele se defende: “Eu não sou estuprador. Eu nunca estuprei ninguém. Eu nunca cometi um crime”.

O ex-vereador, que teve o mandato cassado também em 2022, ainda enfrenta outras acusações também abordadas por Cabrini, como manipulação de vídeos e o envolvimento, nesta mesma época, com uma adolescente de 15 anos.

Carlo Ancelotti: as origens do novo técnico da Seleção Brasileira

O repórter Mauro Jr. vai até a pequena cidade em que nasceu Carlo Ancelotti para apresentar um perfil do novo técnico da Seleção Brasileira, considerado um dos profissionais mais vitoriosos do futebol na atualidade.

‌



Diretamente de Reggiolo, no norte da Itália, ele conta detalhes da vida do ex-jogador que acumulou mais de uma dezena de títulos atuando dentro dos campos e que, ao trocar os gramados para comandar os times, conquistou os mais importantes troféus do futebol.

Agora, ele deixa a Europa, onde construiu uma carreira extraordinária, para cruzar o Atlântico e trabalhar com treinador da equipe brasileira pela conquista da Copa do Mundo de 2026.

‌



Mulher tenta provar que é filha de Amado Batista

Joice Silva, de 41 anos, tenta provar na Justiça que é filha do cantor Amado Batista, de 74 anos. A luta, porém, vai muito além do reconhecimento de suas origens, mas é também uma tentativa de salvar a vida de uma de suas filhas, que sofre de um tipo raro de câncer, a Síndrome de Li-Fraumeni.

Segundo ela, o mapeamento genético, a partir do DNA do artista, pode ajudar a encontrar um tratamento mais efetivo para a jovem Emily, de 16 anos.

‌



Em entrevista exclusiva ao repórter Márcio Falcão, Joice e sua mãe, Gilmara, contam suas histórias e desabafam sobre a luta para ajudar a adolescente.

Estreia do quadro “Pitada de Brasil”

A culinária brasileira é famosa pela forma criativa com que absorve receitas e ingredientes de todo o mundo, acrescentando aos pratos um toque nacional muito peculiar. Uma mistura que se faz presente em todos os lugares, dos restaurantes mais sofisticados às barracas de vendedores ambulantes.

Para mostrar todo esse caldo cultural, o Domingo Espetacular estreia o quadro Pitada de Brasil, uma série em dez episódios que mostra pratos bastante inovadores e até exóticos que fazem sucesso em diversas regiões do país.

A atração vai contar a história de chefs que adaptaram a culinária internacional ao paladar brasileiro e mostrar como são preparadas algumas dessas receitas tão peculiares. Neste domingo, o chef Luís Gordão apresentará a sua ilha de parmegiana, com um formato servido apenas no seu restaurante, o Point do Gordão, na capital paulista.

Também em São Paulo, Maria Helena mostrará o carro-chefe da sua lanchonete, o Beirute Ogro, criado a pedido dos clientes que pediam para retirar a carne do sanduíche. Foi então que ela teve a ideia de usar os acompanhamentos do hot dog, um improviso que deu um toque bem diferente ao prato.

Nos próximos episódios, muitas outras histórias de alguns chefs que inventaram receitas bem diferentes, de macarrão na chapa a pudim de pizza, passando pelo sushi gigante de três metros, o churrasco grego à brasileira e o founde de coxinha. Tem até a pipoca de camarão!

A cada semana, o Pitada de Brasil prova que o brasileiro extrapola os limites da criatividade e transforma faz comida de qualquer país ganhar nacionalidade muito brasileira!

Máscara realista a serviço do crime

A repórter Nicole Timm revela os detalhes de um assalto que impressionou até mesmo a polícia nesta semana pelo uso engenhoso da tecnologia. Câmeras de segurança flagraram o criminoso entrando e um condomínio de luxo com facilidade.

Para isso, ele burlou o sistema de reconhecimento facial ao vestir uma máscara realista cobrindo o seu rosto. Ele conseguiu diversos relógios, avaliados em cerca de R$ 80 mil reais.

Afinal, o que está por trás dessa tecnologia a serviço do crime?

50 x 1 na Groenlândia

Álvaro Garnero desembarca na Groenlândia para conhecer a história e a cultura da maior ilha do mundo, um território dinamarquês autônomo localizado entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico e cuja maior parte da superfície é coberta de gelo.

Ele conhece a cidade de Ilulissat, onde o solo está em constante movimento, um fenômeno que ocorre devido ao deslocamento das geleiras sob a cidade, o que a torna um dos lugares mais dinâmicos do planeta.

O Domingo Espetacular, apresentado nesta edição excepcionalmente por Camila Busnello e Roberto Cabrini, vai ao ar às 20h30.