Exclusivo: após polêmicas, Raul Gil abre o jogo no Domingo Espetacular

O artista, de 87 anos, abriu, pela primeira vez, as portas de uma de suas casas, uma mansão no interior de São Paulo, onde recebeu o repórter Michael Keller Divulgação/RECORD

Nos últimos dias, Raul Gil esteve envolvido em uma polêmica familiar que dominou o noticiário. Nesta sexta-feira (22), o apresentador recebeu o Domingo Espetacular para uma entrevista exclusiva, em que fala sobre vida e carreira, e que vai ao ar no programa deste fim de semana (24).

Para este encontro, o artista, de 87 anos, abriu, pela primeira vez, as portas de uma de suas casas, uma mansão no interior de São Paulo, onde recebeu o repórter Michael Keller. Na conversa, com o carisma que o tornou um dos grandes nomes da televisão, Raul reafirmou o carinho pela RECORD, emissora em que começou a carreira, em 1961.

O apresentador falou sobre a relação com a filha Nancy e a com a neta, Raquel, que postou nas redes sociais um vídeo afirmando que ela e a mãe, haviam recebido uma ordem extrajudicial proibindo que ambas comentem publicamente qualquer assunto relacionado à família. O próprio Raul também fez um vídeo em resposta, afirmando que sempre cuidou da família e estava sendo condenado por milhões de pessoas. Na gravação, ele também pedia que Nancy e Raquel se retratassem.

Na entrevista ao Domingo Espetacular, o comunicador declara seu amor às duas: “É claro que eu tiro o chapéu para a minha filha. Eu tiro meu coração para ela”. E mais: ele revela se falou com Nancy depois da polêmica.

‌



Raul Gil ainda conta algumas histórias do período em que trabalhou com Silvio Santos. “Fui o maior artista da vida dele quando começou, que era (TV) branco e preto, e ele não tinha dinheiro para pagar cachê, eu ia de graça”, recorda.

Luan Santana: família pode crescer

Luan Santana e Jade vivem uma história de amor desde 2008, quando se conheceram durante um show do sertanejo. Ela uma fã, e ele um cantor ainda pouco conhecido. Agora, os dois são pais de pequena Serena, de 8 meses, e estão em Portugal, onde o casal concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular, durante a turnê do artista pelo país, que marca uma nova fase da carreira do sertanejo.

‌



No encontro com a repórter Patrícia Nielsen, Luan fala sobre como se sente aos 34 anos: “Tanto na minha vida como pai, quanto como marido, sou um cara muito realizado”. Realizado, mas com muitos projetos e sonhos a realizar, como revelam ao programa. Na entrevista, Jade revela que deseja aumentar a família: “A gente quer ter mais um, mas ainda é cedo. Quero aproveitar ela (Serena), dar um tempo assim, e depois ter outro”.

Cantora sertaneja retoma carreira após transplante

O repórter Luiz Gustavo conta a história de Marluce Andrade, cantora sertaneja que foi obrigada a interromper a carreira após um grave diagnóstico. Ela precisou de um transplante e o irmão, Luciano, com quem forma uma dupla, se prontificou a ser o seu doador. No entanto, o procedimento não deu certo e a artista teve que voltar para a fila. Agora, quase uma década depois, após um novo transplante, desta vez bem-sucedido, ela está pronta para um recomeço.

‌



Roubo de celular

Uma ação criminosa que se multiplica nas maiores cidades do Brasil: a cada uma hora, mais de cem celulares são roubados ou furtados no país. Nem mesmo os jornalistas da RECORD escaparam. Nesta semana, a repórter Beatriz Casadei foi furtada pouco antes de entrar ao vivo no Balanço Geral Manhã. Dois dias depois, o apresentador do mesmo programa, Thiago Gardinalli, também se tornou uma vítima, enquanto dirigia em uma importante avenida da capital paulista.

Reinaldo Gottino, apresentador do Cidade Alerta, faz uma reportagem especial sobre o tema para o Domingo Espetacular. Ele mostra flagrantes da ação de bandidos, depoimentos das vítimas, traz declarações das autoridades, e dá dicas de como se proteger das gangues das bicicletas

“Narcocultura”

O programa ainda investiga como a infância dos jovens brasileiros está sob ameaça não apenas na internet, mas também perto de casa. O repórter Diogo Menezes mostra como desde muito cedo crianças e adolescentes trocam os livros por armas nas periferias das grandes cidades, como no Rio de Janeiro, onde menores armados frequentam festas clandestinas patrocinadas por facções criminosas e que exaltam a violência, o uso de drogas e o tráfico.

São bailes ilegais, que funcionam como uma verdadeira escola do crime. Na matéria, especialistas alertam sobre os riscos psicológicos e de envolvimento com práticas ilícitas que essa exposição precoce traz para meninos e meninas.

50 x 1

Na Ilha de Páscoa, Alvaro Garnero embarca em uma aventura fascinante para conhecer de perto o homem-pássaro, título concedido ao vencedor de uma das competições mais importantes do país, que envolve descidas em penhascos, natação em alto mar e escalada em busca de um tesouro raro. Uma atividade que exige um enorme preparo físico.

O Domingo Espetacular vai ao ar às 20h30, logo após a partida entre Juventude e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O programa será apresentado por Carolina Ferraz e, excepcionalmente, por Eduardo Ribeiro durante as férias de Roberto Cabrini.