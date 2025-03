Exclusivo: Rafa Brites e Felipe Andreoli falam sobre a expectativa para a estreia do Power Couple Brasil e os desafios da vida a dois Ainda no Domingo Espetacular deste fim de semana (23), Cabrini traz os novos desdobramentos do Caso Vitória; veja os outros destaques Domingo Espetacular|Do R7 21/03/2025 - 18h37 (Atualizado em 21/03/2025 - 18h47 ) twitter

Carolina Ferraz traz uma entrevista exclusiva com Rafa Brites e Felipe Andreoli Divulgação/RECORD

O Domingo Espetacular deste final de semana (23), apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, traz uma entrevista exclusiva com Rafa Brites e Felipe Andreoli, que pela primeira vez vão ser colegas de trabalho. O casal foi escalado para comandar projetos especiais na RECORD, incluindo a nova temporada do reality show Power Couple Brasil, que estreia no próximo mês.

Em um bate-papo descontraído, os dois receberam a apresentadora Carolina Ferraz em casa para uma conversa sincera sobre os desafios da vida a dois, a rotina ao lado dos filhos Rocco de 7 anos, e Leon, de 2, e as expectativas para essa nova fase na televisão.

Quando questionado se o Power Couple será diferente com a apresentação do casal, Felipe Andreoli afirma: “Ah, vai. Eu acho até porque, né, por exemplo, só por ter dois apresentadores já seria diferente. Porque você vai ter duas opiniões. Agora, se os dois apresentadores são casados, então, certamente, alguma divisão de casal ali, a gente pode discordar, porque faz parte, né? “.

Já Rafa Brites revela sua empolgação para esse novo desafio: “Há mais de 15 anos que eu não tenho esse frio na barriga, essa ansiedade para começar um trabalho como dessa vez”. Felipe também fala sobre o clima de expectativa que envolve o projeto: “A gente já estava, obviamente, animado, empolgado, ansioso, com frio na barriga, mas acho que ficamos muito mais, porque a gente sente que o mundo está todo muito feliz, assim”.

Desfecho do Caso Vitória: Cabrini traz revelações exclusivas

Roberto Cabrini traz novas revelações sobre o caso que parou o país. O jornalista investiga os detalhes do envolvimento do assassinato da adolescente Vitória Regina, e busca entender se Maicol agiu sozinho ou se há mais envolvidos no crime. Com entrevistas reveladoras e informações inéditas, Cabrini tenta desvendar o enigma de Cajamar e trazer à tona a verdade por trás dessa história.

Execução de advogado em Goiás: novos desdobramentos e entrevistas inéditas

O Domingo Espetacular traz com exclusividade novos detalhes sobre a morte do advogado Cássio Bruno Barroso, de 48 anos, executado em frente ao próprio escritório na cidade de Rio Verde, Goiás. Pela primeira vez, a viúva de Cássio rompe o silêncio e fala sobre o crime que abalou sua família. O sócio, que também estava ameaçado de morte, revelou informações inéditas em entrevista exclusiva. Além disso, a reportagem exibe novos vídeos e áudios que mostram como o assassinato foi planejado minuciosamente.

A mochila que salva vidas: a história de Léo e Davi

Fabiana Oliveira conta a emocionante história de Leonardo, um menino de 10 anos que desafia as probabilidades médicas. Ele nasceu com a Síndrome de Obstrução Congênita das Vias Aéreas Altas, uma condição rara que bloqueia as vias respiratórias do feto. Léo sobreviveu graças a uma cirurgia intrauterina quase inédita, mas sua luta continua após o nascimento.

Para garantir que seu filho possa sair de casa e ter uma vida mais próxima do normal, sua mãe desenvolveu um dispositivo inovador: uma mochila que fornece a nutrição especial de que ele precisa.

O projeto não apenas transformou a rotina de Léo, mas também melhorou e ajudou outros pacientes eletrodependentes, como Davi, um garoto que sonhava em conhecer a Neo Química Arena. Com o auxílio da mochila, ele não só realizou o sonho de ver seu time de perto, como também entrou em campo com os jogadores do Corinthians.

MC Amaral é preso em operação contra golpes via PIX

A jornalista Patrícia Ferraz mostra os bastidores inéditos de uma operação policial que levou à prisão do funkeiro MC Amaral, cantor e empresário do ramo musical em Santos, litoral de São Paulo. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em golpes financeiros, envolvendo transferências fraudulentas via PIX. As investigações apontam que o grupo criminoso contava com um hacker, responsável por desenvolver e vender um software avançado para aplicar os golpes.

Craques de volta: a expectativa para a final do Paulistão Sicredi 2025

A reportagem traz todos os detalhes sobre a grande decisão entre Corinthians e Palmeiras. A partida de volta, que acontece na próxima quinta-feira (27) e será exibida com exclusividade na TV aberta pela RECORD, promete muitas emoções! Um dos motivos é o retorno de alguns jogadores de ambos os times, que estavam defendendo a Seleção Brasileira nas Eliminatórias.

Como esses craques podem influenciar o jogo decisivo? Quais são as estratégias dos técnicos para a final? A reportagem especial de Bruno Piccinato revela as expectativas, análises e bastidores desse clássico eletrizante.

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 20h30.