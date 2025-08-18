Filhos de Cid Moreira questionam assinaturas em testamento do jornalista
Perícia aponta falsificações e disputa familiar se intensifica
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A disputa pela herança do jornalista Cid Moreira ganhou um novo capítulo com uma perícia contratada pelos filhos dele, Rodrigo e Roger. Eles alegam que as assinaturas no testamento de março de 2024 são falsas e acusam a madrasta, Fátima Sampaio, de manipular o patrimônio milionário do apresentador.
Os filhos contestam a deserdação deles no documento, argumentando que Cid não tinha capacidade para gerir seus bens na época e que Fátima teria desviado parte significativa do patrimônio para o exterior. A perícia identificou diferenças significativas nas assinaturas atribuídas a Cid em diferentes períodos.
A defesa de Fátima Sampaio nega qualquer irregularidade e apresentou atestado médico comprovando que Cid estava apto a gerenciar seus bens. O laudo pericial foi anexado ao processo judicial em andamento, enquanto a disputa familiar continua sem resolução.
