Filhos de Cid Moreira questionam assinaturas em testamento do jornalista Perícia aponta falsificações e disputa familiar se intensifica Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 19h51 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h51 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Filhos de Cid Moreira questionam autenticidade de testamento de março de 2024.

Rodrigo e Roger acusam a madrasta Fátima Sampaio de manipulação do patrimônio.

Perícia encontrou falsificações nas assinaturas atribuídas a Cid Moreira.

Fátima nega irregularidades e apresentou atestado médico que comprova a capacidade de Cid.

A disputa pela herança do jornalista Cid Moreira ganhou um novo capítulo com uma perícia contratada pelos filhos dele, Rodrigo e Roger. Eles alegam que as assinaturas no testamento de março de 2024 são falsas e acusam a madrasta, Fátima Sampaio, de manipular o patrimônio milionário do apresentador.

Os filhos contestam a deserdação deles no documento, argumentando que Cid não tinha capacidade para gerir seus bens na época e que Fátima teria desviado parte significativa do patrimônio para o exterior. A perícia identificou diferenças significativas nas assinaturas atribuídas a Cid em diferentes períodos.

A defesa de Fátima Sampaio nega qualquer irregularidade e apresentou atestado médico comprovando que Cid estava apto a gerenciar seus bens. O laudo pericial foi anexado ao processo judicial em andamento, enquanto a disputa familiar continua sem resolução.

O que motivou a disputa pela herança de Cid Moreira?

Os filhos de Cid Moreira, Rodrigo e Roger, questionam a validade das assinaturas em um testamento de março de 2024, alegando que são falsas, e acusam a madrasta, Fátima Sampaio, de manipular o patrimônio do jornalista.

Quais alegações os filhos de Cid Moreira fazem em relação à capacidade do pai?

Rodrigo e Roger afirmam que Cid Moreira não tinha capacidade para gerir seus bens na época do testamento e que Fátima Sampaio teria desviado parte significativa do patrimônio para o exterior.

O que a perícia revelou sobre as assinaturas no testamento?

A perícia identificou diferenças significativas nas assinaturas atribuídas a Cid Moreira em diferentes períodos, o que levanta questões sobre a autenticidade do documento.

Como a defesa de Fátima Sampaio reagiu às acusações?

A defesa de Fátima Sampaio nega as irregularidades e apresentou um atestado médico, afirmando que Cid estava apto a gerenciar seus bens durante o período em questão.

