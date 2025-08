‘Guru alquimista’ é acusado de ocultar morte do filho por oito anos Mãe descobre morte do filho por reportagem na TV e suspeita de omissão de socorro Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h37 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Rosana Chiqueto descobriu que seu filho Nicolas morreu em 2017 por meio de uma reportagem na TV.

O pai de Nicolas, Alcides Melhado Filho, escondeu a morte e foi acusado de omissão de socorro.

Nicolas ficou 24 dias na UTI sem que a mãe fosse informada e havia se juntado à seita do pai.

A mãe pretende processar Alcides e questionar a administração dos bens do filho.

‘Guru alquimista’ é acusado de esconder da ex-esposa a morte do filho por oito anos

Rosana Chiqueto descobriu que seu ex-marido, agora líder de uma seita em São Paulo, escondeu dela a morte do filho Nicolas, ocorrida em 2017. A revelação veio através de uma reportagem exibida pelo Domingo Espetacular. Rosana suspeita que Nicolas, então com 26 anos, foi vítima de omissão de socorro, pois ficou dias sem atendimento médico adequado antes de falecer devido a complicações de leptospirose.

Após a separação do casal, Nicolas passou a viver com o pai, Alcides Melhado Filho, que se autodenomina alquimista. Apesar de ter uma carreira promissora, Nicolas abandonou tudo para seguir as atividades da seita liderada pelo pai. Ele foi hospitalizado em estado grave e morreu após passar 24 dias na UTI, sem que Rosana fosse informada.

A mãe soube da morte através de uma parente que viu a reportagem na RECORD. Agora ela pretende processar Alcides por ocultar informações sobre a morte do filho e questionar a administração dos bens deixados por ele.

A defesa de Alcides nega as acusações e afirma que há uma perseguição pessoal contra ele. Alega ainda que o distanciamento entre mãe e filho ocorreu por iniciativa de Rosana. A reportagem também trouxe relatos de outras famílias afetadas pela influência da seita.

