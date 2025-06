Homem ameaça criança durante apresentação escolar no Distrito Federal O incidente levanta questões sobre o papel dos pais no ambiente escolar Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 12h35 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem ameaça criança de 4 anos durante apresentação em uma escola

Um incidente em uma escola particular de Vicente Pires, Distrito Federal, gerou grande repercussão após Douglas Parisio ameaçar uma criança de 4 anos durante uma apresentação escolar. Ele alegou que seu filho vinha sendo agredido por um colega de sala, o que o levou a subir no palco e confrontar a criança.

Douglas Parisio relatou à polícia que seu filho estava sendo alvo de agressões há meses. Durante a apresentação, afirmou que o colega do filho introduziu o dedo no olho da criança, fazendo-o chorar. Em um momento de descontrole emocional, ele subiu no palco e confrontou o menino. Após o incidente, foi autuado por desacato e, em seguida, liberado.

A escola emitiu uma nota afirmando que sempre esteve aberta ao diálogo com as famílias e que a coordenação pedagógica foi procurada pela família do agressor apenas uma vez recentemente. A advogada de Douglas Parisio argumentou que a instituição foi informada sobre episódios de agressão e bullying sem tomar medidas efetivas.

Casos semelhantes não são raros, como o ocorrido em Maceió, Alagoas, onde um homem ameaçou uma aluna de 10 anos, gerando consequências emocionais para a menina. A mãe relatou que, um ano após o incidente, a filha ainda sofre de crises de ansiedade. Esses episódios levantam questões sobre o impacto do comportamento parental na saúde e no desenvolvimento das crianças.

‌



Assista ao vídeo - Homem ameaça criança de 4 anos durante apresentação em uma escola

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!