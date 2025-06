Quase Morri: Ataque de pitbull, marquise desaba, rolo compressor bate de frente com carro e mais

Um grupo de jovens só teve o teto do carro para se protegerem do ataque de um cão da raça pitbull. A estrutura de uma obra no Rio de Janeiro-RJ, mais precisamente uma marquise, desabou segundos após duas mulheres passarem caminhando tranquilamente. Um botijão de gás explodiu na cozinha de uma casa em Joinville-SC por conta de um vazamento. Nos EUA, uma picape branca puxava um rolo compressor numa estrada irregular - até que um grande choque de frente com um carro acontece. Veja esses e outros flagrantes inacreditáveis desta semana!



