Exclusivo: ex-jogador Jô fala sobre a prisão por atraso no pagamento de pensão alimentícia

O Domingo Espetacular falou com exclusividade com o ex-jogador do Corinthians Jô. Depois de ficar cinco dias preso por atraso no pagamento da pensão alimentícia de dois filhos, ele recebeu Carolina Ferraz na casa dos pais dele, em São Paulo, para uma conversa franca e reveladora. Acompanhe!



