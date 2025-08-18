Hytalo Santos: veja tudo o que se sabe sobre o influenciador acusado de aliciamento de menores Domingo Espetacular trouxe entrevistas exclusivas com uma das adolescentes e os pais da jovem; confira Domingo Espetacular|Do R7 18/08/2025 - 14h31 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h33 ) twitter

Hytalo Santos: entenda o caso do influenciador preso acusado de aliciamento de menores

O Domingo Espetacular produziu uma reportagem exclusiva sobre o caso do influenciador Hytalo Santos, acusado de aliciamento de menores, e conversou com exclusividade com uma das menores de idade que morava com o influenciador.

O tema adultização ganhou destaque nas últimas semanas, após o youtuber e influencer Felipe Bressamin Pereira, o Felca, publicar em seu canal no Youtube uma denúncia em forma de vídeo. Felca levantou diferentes tópicos em seu vídeo, mas o público destacou o caso de Hytalo Santos, influencer que está sendo investigado pelo Ministério Público desde dezembro de 2024.

Quem é Hytalo Santos?

Natural de Cajazeiras, Sertão paraibano, Hytalo dava aulas de dança em uma praça da cidade, e publicava vídeos dançando nas redes sociais. A carreira do influenciador decolou quando ele conheceu uma menina de 12 anos, os dois se juntaram e passaram a postar vídeos juntos na internet, as visualizações e números só aumentaram com a aparição da menor dançando. Ela foi a primeira a aparecer com Hytalo, e esse foi o começo do que futuramente seria a “Turminha do Hytalo”.

O Domingo Espetacular conversou com uma das protagonistas dessa história, seu nome e imagem foram preservados por ser menor de idade. “Eu era fã dele, quando ele morava em Cajazeiras. Eu sempre gostei de dançar. Nunca teve negócio de exploração, nunca teve. Eu sou assim, eu gosto de dançar, entendeu? Eu gosto de viver minha vida. Só queria viver minha vida em paz com ele, só”, explicou a adolescente, em defesa de Hytalo.

"Eu era fã dele, quando ele morava em Cajazeiras. Eu sempre gostei de dançar. Nunca teve negócio de exploração, nunca teve"

Santos apadrinhava crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, e se portava como pai e “salvador” delas. Os menores eram chamados de “filhos” pelo influenciador, se emancipavam e se mudaram para mansão onde os conteúdos eram gravados. Em troca disso, Hytalo dava suporte financeiro às famílias biológicas, como se fosse uma troca justa.

Os conteúdos publicados funcionavam como uma espécie de reality show, a rotina da casa era gravada e postada em tempo real para os milhares de seguidores. O show contava com vídeos da turma em festas, adolescentes dormindo juntos em uma cama, danças com cunho sexual, e até a recuperação da cirurgia de silicone de uma adolescente de 16 anos.

Enquanto houvesse monetização, o show tinha que continuar.

Prisão e acusações de Hytalo

O influenciador e seu companheiro, Israel Vicente (conhecido como Euro) foram presos no dia 15 de agosto pela polícia de São Paulo, que cumpriu um mandado de prisão do Ministério Público da Paraíba. Encontrados em uma mansão em Carapicuíba, foram levados para o DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo sob acusações graves, como tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil. A decisão também menciona a produção de conteúdo pornográfico que seria comercializado em redes privadas e ocultas.

As denúncias não começaram agora. Hytalo é investigado pelo Ministério Público desde dezembro de 2024, depois que vizinhos denunciaram festas com menores de idade na casa do influenciador, na Paraíba.

Depoimento dos pais

O DE conversou com exclusividade com os pais biológicos da adolescente. O casal é divorciado e divide opiniões diferentes sobre a situação da filha. A identidade dos dois foi preservada.

A exposição da filha preocupa o pai desde 2019, quando denunciou a exploração da imagem da filha ao Conselho Tutelar. “Da primeira vez em que eu fui ao Conselho Tutelar, Ministério Público, delegacia, não tinha acontecido isso não (mobilização dos órgãos da Justiça). Toda vez que eu ia atrás, eles respondiam “é porque a Justiça é lenta”.

A mãe apoiava a filha, tanto que abandonou seu emprego e vendeu a casa da família em Cajazeiras: “Vendi minha casa, que eu tinha lá. Abandonei meu emprego e fui viver a vida com ela, realizar o sonho dela. E eu nunca vi nada demais”.

Ela discorda das acusações contra Hytalo Santos: “Não concordo com nada sobre isso. Como ela está sendo adultizada se ela teve infância? Me explique? Eu quero saber qual foi a ilegalidade que encontraram dentro da minha casa, e com minha filha”.

Proteção infantil e denúncia do Ministério Público

Na denúncia do Ministério Público, Hytalo Santos é investigado por produzir conteúdo vexatório, inadequado e impróprio, com evidente conotação de erotização e sexualização de adolescentes.

Sérgio Bautzer, professor e especialista no Estatuto da Criança e do adolescente, explica: “Você não pode, em nome da liberdade de expressão, por exemplo, violar a intimidade de uma criança e de um adolescente. Você não pode, em nome da liberdade de expressão, submeter uma criança ou adolescente a uma situação vexatória, humilhante, degradante, até de cunho sexual, mesmo que de maneira implícita”.

O MP ainda sustenta que há crime de violência sexual contra os menores de idade, por meio da exposição do corpo em fotos e vídeos para a obtenção de vantagem financeira. A investigação aponta que tudo acontecia com o consentimento dos responsáveis legais, em troca de valores mensais, celulares, e imóveis.

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 19h30.