Idosa de 81 anos conquista seguidores com mergulhos no Pará
Vovó Sampaio surpreende nas redes sociais com saltos no rio Ituquara
Maria José Sampaio, uma senhora de 81 anos, se tornou uma sensação nas redes sociais ao compartilhar vídeos de seus mergulhos no rio Ituquara, na comunidade ribeirinha da Ilha de Marajó, no Pará. Com mais de 130 mil seguidores, ela atraiu atenção por sua vitalidade e alegria.
A idosa, conhecida como Vovó Sampaio, mora na vila que leva seu sobrenome, no município de Breves, junto com parte de sua família, que inclui filhos, netos e bisnetos. Seus vídeos, que incluem tutoriais de saltos como o “palhafuso” e o “pulo prego”, já acumulam mais de um milhão de curtidas.
Além de sua popularidade online, Vovó Sampaio leva uma vida ativa e cheia de energia. Ela ajuda a sustentar a família com a pesca e o cultivo de açaí e cacau. A rotina começa cedo, mas sempre há tempo para um mergulho no rio. A iniciativa de compartilhar os vídeos foi da filha Joelma, que mora em Manaus, e ajudou a viralizar a alegria espontânea da mãe.
