Idosa de 81 anos conquista seguidores com mergulhos no Pará

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Maria José Sampaio, de 81 anos, viraliza ao compartilhar vídeos de mergulhos no rio Itucuara.

Conhecida como Vovó Sampaio, ela tem mais de 130 mil seguidores nas redes sociais.

Seus vídeos incluem tutoriais de saltos e acumulam mais de um milhão de curtidas.

Além da fama, Vovó Sampaio leva uma vida ativa, pescando e cultivando açaí e cacau na Ilha de Marajó.

Maria José Sampaio, uma senhora de 81 anos, se tornou uma sensação nas redes sociais ao compartilhar vídeos de seus mergulhos no rio Ituquara, na comunidade ribeirinha da Ilha de Marajó, no Pará. Com mais de 130 mil seguidores, ela atraiu atenção por sua vitalidade e alegria.

A idosa, conhecida como Vovó Sampaio, mora na vila que leva seu sobrenome, no município de Breves, junto com parte de sua família, que inclui filhos, netos e bisnetos. Seus vídeos, que incluem tutoriais de saltos como o “palhafuso” e o “pulo prego”, já acumulam mais de um milhão de curtidas.

Além de sua popularidade online, Vovó Sampaio leva uma vida ativa e cheia de energia. Ela ajuda a sustentar a família com a pesca e o cultivo de açaí e cacau. A rotina começa cedo, mas sempre há tempo para um mergulho no rio. A iniciativa de compartilhar os vídeos foi da filha Joelma, que mora em Manaus, e ajudou a viralizar a alegria espontânea da mãe.

Quem é Maria José Sampaio e por que ela é conhecida nas redes sociais?

Maria José Sampaio, conhecida como Vovó Sampaio, é uma idosa de 81 anos que se tornou uma sensação nas redes sociais ao compartilhar vídeos de seus mergulhos no rio Itucuara, na comunidade ribeirinha da Ilha de Marajó, no Pará. Ela acumula mais de 130 mil seguidores e atrai atenção por sua vitalidade e alegria.

Onde Vovó Sampaio mora e com quem?

Vovó Sampaio mora na vila que leva seu sobrenome, no município de Breves, junto com parte de sua família, que inclui filhos, netos e bisnetos.

Que tipo de conteúdo Vovó Sampaio publica e qual sua popularidade?

Ela publica vídeos que incluem tutoriais de mergulhos, como o ‘palhafuso’ e o ‘pulo prego’, que já acumularam mais de um milhão de curtidas.

Qual a rotina de Vovó Sampaio e quem incentivou a criação dos vídeos?

Vovó Sampaio leva uma vida ativa, ajudando a sustentar a família com a pesca e o cultivo de açaí e cacau. Sua rotina começa cedo, mas sempre há tempo para um mergulho no rio. A iniciativa de compartilhar os vídeos foi da filha Joelma, que mora em Manaus.

