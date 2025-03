Incêndio em boate na Macedônia deixa 59 mortos e 155 feridos Tragédia ocorreu durante show com pirotecnia; vítimas eram jovens entre 14 e 25 anos Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artifical do R7 16/03/2025 - 23h43 (Atualizado em 16/03/2025 - 23h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio em boate causa a morte de 59 pessoas na Macedônia; outras 155 ficaram feridas

Um incêndio em uma boate na Macedônia resultou na morte de 59 pessoas e deixou outras 155 feridas. O incidente ocorreu durante um show que utilizou pirotecnia, cujas faíscas atingiram o teto inflamável da casa noturna.

Entre as vítimas estavam jovens com idades entre 14 e 25 anos. Os feridos em estado mais grave foram transportados de avião para a Bulgária para receber tratamento médico. O local do evento abrigava cerca de 500 pessoas, embora apenas metade desse número tivesse adquirido ingressos oficialmente.

O primeiro-ministro da Macedônia revelou que a licença de funcionamento da boate era falsificada. Até o momento, quinze pessoas foram detidas e enfrentarão acusações relacionadas ao incêndio, incluindo suborno e corrupção.

Assista em vídeo - Incêndio em boate causa a morte de 59 pessoas na Macedônia; outras 155 ficaram feridas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!