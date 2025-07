Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira Dupla sertaneja planeja período de descanso após turnê de 20 anos Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 22h47 (Atualizado em 07/07/2025 - 22h47 ) twitter

A dupla sertaneja Jorge e Mateus anunciou uma pausa nas apresentações para descansar e passar mais tempo com a família. Eles revelaram a decisão em entrevista ao Domingo Espetacular, destacando que a pausa não significa o fim da carreira, mas sim uma oportunidade de recarregar as energias.

Jorge Alves Barcelos e Mateus Pedro Liduário, que se conheceram em Itumbiara, Goiás, iniciaram a trajetória musical em festas universitárias e barzinhos locais. A dupla rapidamente alcançou sucesso no cenário sertanejo de Goiânia, com hits como “Pode Chorar” e muitos outros ao longo dos anos.

Antes de iniciar o período de descanso, a dupla organizou uma turnê especial para comemorar os 20 anos de carreira, com shows esgotados. Durante a pausa, Jorge e Mateus planejam continuar trabalhando nos bastidores da música. Eles também têm o desejo de assistir à Copa do Mundo no futuro, aproveitando as férias.

